Gentse Volvo’s gaan voortaan met de trein naar China: “Volgen oude zijderoute langswaar eeuwenlang handel is gedreven” Twee keer per week vertrekken 180 Gentse auto’s naar China Erik De Troyer

04 juli 2019

19u01 2 Gent Donderdag kwam de eerste Volvo-trein uit China aan in de Gentse haven. De Gentse autofabriek heeft voortaan een rechtstreekse treinverbinding met de Chinese stad Xi’an. “Onze auto’s moet niet meer op een vervuilende vrachtboot naar China en zijn er dertig dagen sneller dan voordien. Maar dit is vooral belangrijk voor het aanzien van Volvo Cars Gent.”

Er kwam behoorlijk wat spektakel aan te pas bij de eerste aankomst van de trein uit China. Luid toeterend en zelfs met ontploffingen door kleine hoeveelheden springstof op de sporen. De trein uit China is dan ook een grote stap voor Volvo Cars. De eerste trein bracht 190 XC60's die gemaakt werden in China naar de Gentse haven. Binnenkort vertrekt die trein weer met 180 XC90's, V90's en V60's die in Gent gebouwd werden, maar bestemd zijn voor de Chinese markt. In totaal moeten er zo’n 100 treinen per jaar heen en terug rijden naar China.

“Vroeger gingen de Gentse wagens ook al naar China, maar dan zetten we die op een vrachtschip. Dat duurde dertig dagen langer dan deze treinverbinding. Dit zorgt er voor dat we 5.000 vrachtwagens minder de baan op moeten sturen, wat overeenkomt met 150 trucks op maandbasis. Het is een grote winst voor iedereen. Eigenlijk volgen we de oude zijderoute waarlangs eeuwenlang handel is gedreven”, zegt Stefan Fesser, CEO van Volvo Cars Gent.

Belangrijk voor toekomst fabriek

De trein in kwestie vertrekt twee keer per week naar het Chinese Xi’an. De eerste stop is Polen waar alle wagens naar een andere trein moeten worden overgeheveld omdat er verschillende soorten sporen zijn die niet verenigbaar zijn. Daar begint de lange tocht door Azië. Er zijn nog twee andere treinroutes waarlangs Gentse Volvo’s in andere landen geraken. In februari van dit jaar startte al een treinverbinding met het Italiaanse Milaan. Die rit duurt minder dan een dag. Vanuit Zeebrugge is er ook een tweedaagse verbinding met het Oostenrijkse Schwertberg.

“Dit is een belangrijk moment voor de Gentse haven”, zegt Daan Schalck van North Sea Port. “Door deze treinverbinding zorgen we voor een stuk verankering van de Gentse Volvo-fabriek. We moeten meer doen dan enkel auto’s bouwen. Door deze treinroute worden we een wezenlijk onderdeel van de logistieke machine van Volvo en dat is belangrijk voor de toekomst van de fabriek.”

De beslissing is duidelijk ook van belang voor de Chinese stad Xi’an. Zij stuurden Zhai Ruopeng, de topman van de ITL Group uit Xi’an naar Gent om een toespraak te houden met in zijn gevolg een meute Chinese journalisten.