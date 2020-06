Gentse verkopers en verhuurders van kajaks en peddelsurfborden overrompeld Jill Dhondt

03 juni 2020

16u59 3 Gent Het is drukker aan het worden in de Gentse straten, maar vooral de waterwegen zijn een populaire plek om te vertoeven de laatste tijd. Rubberen bootjes, kajakkers en peddelsurfers overspoelen de Gentse binnenwateren, tot grote vreugde van de verkopers en verhuurders van watertuigen. Decathlon Gent zit door hun voorraad heen, terwijl Kajak Gent en Sup Gent meer klanten trekken dan andere jaren.

“We zien een enorme stijging in de aankoop van opblaasbare kajaks en borden om rechtstaand te peddelen”, zegt Gilles van Decathlon Gent. “Toen de winkel gesloten was, draaiden we nog verlies op de kajak en supsport. Vanaf het moment dat we opnieuw open mochten, hebben we op een week tijd ons verlies van de voorbije twee maanden weggewerkt. Kajaks komen per zes stuks binnen bij ons, maar twee uur na aankomst, waren ze steeds uitverkocht. Intussen is onze voorraad zodanig geplunderd, dat er van de goedkoopste modellen niets meer is. Het enige wat nog over is, zijn de geavanceerde kajaks van 650 euro. De nieuwe lading is momenteel in productie, we verwachten die tegen eind juni.”

Je zou je kunnen afvragen: is die vraag niet normaal met dat warme weer? “Nee, we verkopen opvallend veel meer dan normaal,” zegt Gilles, “meer dan het dubbele. Vooral de kajaks zijn razend populair. Suppen is nieuwer, niet iedereen is daar even bekend mee. Bovendien kan je met een kajak meteen met twee op het water, om te peddelsurfen heb je elk een bord nodig. Opblaasbare bootjes verkopen we hier niet, hoewel die ook zeer populair zijn de laatste tijd. Ik merk dat velen die gewoon van bol.com halen.”

Minder capaciteit, meer interesse

Naast verkopers, merken ook verhuurders dat er enorm veel interesse is om het Gentse water te bevaren. Kajak Gent heeft genoeg kajaks om 150 personen te water te laten, maar aanvaarden momenteel minder volk. “Dat is voor een veilig verloop en omdat we trager werken, aangezien al het materiaal na gebruik gereinigd moet worden”, zegt Reinhold. “De opkomst is wel groter dan vorig jaar. Dan gingen mensen vaker naar de zee, nu zoeken ze water op dat dichterbij ligt. Ook opvallend: we hebben al veel klanten gehad die al twee of drie keer zijn teruggekomen.”

Bart van Sup Gent herkent het fenomeen. Zijn organisatie organiseert al drie jaar begeleide tours, en verhuurt sinds de crisis ook borden. “We mogen groepen van twintig personen rondbrengen, maar beperken ons bewust tot tien personen. Daarnaast mixen we geen groepen. We geven liever een leuke tour voor twee mensen, dan hen op hun ongemak te brengen. Grote groepen hebben hun afspraak al even afgezegd, maar we zien heel veel kleine groepjes. Die spelen vaak kort op de bal. Ze bellen om te vragen of er morgen of dit weekend nog plaats is, dat is anders dan voordien. Ze vinden het fijn om Gent van een andere kant te zien, en zijn het vooral beu om binnen te blijven.”