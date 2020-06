Gentse triatlonclubs mogen openwaterzwemmen in Blaarmeersen: “Nu kunnen we eindelijk volwaardig trainen” Jill Dhondt

17 juni 2020

19u25 14 Gent Vier Gentse triatlonclubs sloegen de handen in elkaar, en maakten werk van een wekelijks zwemmoment in de Blaarmeersen. Ze kregen hiervoor de toestemming van waterbeheerder Farys en het stadsbestuur. “We zijn bijzonder tevreden dat we samen tot een oplossing zijn gekomen voor de vele Gentse triatleten, en dat we volwaardig kunnen trainen.”

De afgelopen jaren mochten triatleten, net zoals andere bezoekers in de Blaarmeersen, enkel zwemmen binnen de zwemzone. Voor afstandszwemmers was trainen in de drukke recreatieve zwemzone onbegonnen werk, dus haakten velen af. Tijdens de lockdown gingen verschillende triatlonclubs met Farys en Stad Gent aan de virtuele tafel zitten, om daar verandering in te brengen. “Het overleg verliep erg constructief en elk van de vier clubs sloot een gebruikersovereenkomst af met FARYS”, zegt Gertjan Winten, zwemtrainer bij 3Kant Triatlon Team. “In juni testen we met twee zwemmomenten, een dat de clubs zelf organiseren en een dat FARYS organiseert.”

Beide zwemmomenten staan enkel open voor leden van de vier triatlonclubs, die aanwezigheden opnemen en de veiligheid van hun zwemmers garanderen. Zwemmers gaan enkel te water met een eigen zwemboei, blijven in een afgebakende zone en worden vergezeld van twee redders. “Nu de zwembaden zolang gesloten zijn wegens de coronamaatregelen, zijn we heel blij dat we onze leden toch zwemwater kunnen aanbieden zodat ze zich kunnen voorbereiden op het verkorte wedstrijdseizoen”, vertelt Michael Dewilde, van SMO-Scott Triatlon Team. “Iedereen heeft zin in openwaterzwemmen, niet enkel na de quarantaineperiode, maar zeker na al die jaren waarbij openwaterzwemmen in de Blaarmeersen eigenlijk niet mocht en dus op eigen risico gebeurde.”