Gentse travestiegroep bezorgt Qmusic-presentator Jolien Roets een onvergetelijke avond Jill Dhondt

20 juli 2020

20u15 2 Gent Sam De Bruyn en Jolien Roets van Qmusic strijken de hele zomer lang neer over heel Vlaanderen. Ze vragen de luisteraars wat hun favoriete plekjes zijn, en gaan er vervolgens langs om live radio te maken. Vanavond daalde Jolien Roets neer in Evergem voor een onvergetelijk aperitief met de Gentse travestietengroep Madame Zaza Project.

Jolien Roets beleefde een avond die ze niet snel vergeten. De hele zomer lang trekt ze net zoals haar collega-presentator Sam De Bruyn door het Vlaanderen, op zoek naar de leukste hotspots. Vanavond was Jolien uitgenoigd op het tuinfeest van de Gentse travestiegroep Madame Zaza Project dat elk jaar doorgaat in Evergem. Vanuit die locatie maakte de presentator tussen 18 en 20 uur live radio. Ze sprak met de leden van de groep, en werd tussendoor verrast door een optreden. Na een lange tijd kon de groep nog eens het beste van zichzelf geven, volledig uitgedost in hun meest feestelijke kleren. De bende werd op hun beurt door Jolien verrast met een bezoek van niemand minder dan Julie Van den Steen.