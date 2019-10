Gentse trams staan vaker stil dan Antwerpse: 1.004 keer minstens 10 minuten in 2018

Erik De Troyer

08 oktober 2019

15u44 4 Gent Zo’n duizend keer per jaar staat er in Gent een tram minstens 10 minuten stil omwille van een slecht geparkeerde wagen. Daarmee doet Gent het slechter dan Antwerpen dat nochtans vier keer meer tramsporen telt. De stad smeedt plannen om parkeerplaatsen langs tramtrajecten te schrappen.

Gemeenteraadslid Joris Vandenbroucke (sp.a) eiste maatregelen van de stad. “Ik heb dit weekend samen met vele anderen 45 minuten vastgezeten op een tram in afwachting van een takeldienst om een onoordeelkundig geparkeerde wagen te verwijderen. Ik vind dat we verder moeten durven gaan en duidelijke keuzes moeten maken. Een stipt openbaar vervoer is belangrijker dan die enkeling die het geluk heeft een parkeerplaats te vinden”, zegt hij.

Sleepstraat

De Sleepstraat is dé probleemstraat met 208 gevallen op korte afstand gevolgd door Coupure Rechts met 204 gevallen en de Poperingestraat met 155 gevallen. Ook de Gebroeders Vandeveldestraat (59), Papegaaistraat (57) en de Nederkouter (35) zijn gevoelig voor slecht geparkeerde voertuigen. In totaal waren er in 2018 precies 1.004 gevallen waarbij de tram 10 minuten stilstond. Kortere onderbrekingen worden niet geteld.

“Het is echt wel een bekend probleem”, zegt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “Ik wil zeker maatregelen treffen om de doorstroming van het openbaar vervoer te verbeteren. Daar zijn we al mee bezig in samenwerking met De Lijn.”

Parkeerplaatsen schrappen

Parkeerplaatsen schrappen lijkt de enige optie, al zegt Watteeuw het niet met zoveel woorden. Hij gebruikt de Poperingestraat als voorbeeld. “In de Poperingestraat zijn de huidige voetpaden veel te smal, op het onveilige af. We moeten daar de afweging maken. Een heraanleg met én veilige voetpaden, én een tram én parkeerplaatsen met voldoende marge voor slechte parkeerders...dat kan gewoon niet. Dus ofwel behouden we de parkeerplaatsen en blijft de situatie voor voetgangers en trams slecht. Ofwel gaan we voor een straat zonder parkeerplaatsen. Dat is een moeilijke keuze maar we moeten ze maken.”

Dat Gent slechter scoort van Antwerpen heeft te maken met de smalle Gentse straten en het gebrek aan een eigen bedding voor heel wat trams in de binnenstad.