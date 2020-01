Gentse Tom en Australische Molly geven yogales aan brandweer ten voordele van Australië: “We gaan het geld zelf overhandigen” Wouter Spillebeen

09 januari 2020

19u00 0 Gent Australische yoga-instructeur Molly Henderson (29) en Gentse brandweerman Tom Callens (37) doen het brandweerkorps bewegen ten voordele van de Australische collega’s. Het koppel woont in Gent, maar voelt zich erg betrokken bij de ramp aan de andere kant van de wereld. “We dachten: er moet toch iets zijn dat we kunnen doen om te helpen!”

Waarom zetten jullie de actie op poten?

Molly: “Mijn familie woont in Queensland. In september en oktober kwamen de enorme branden tot op tien kilometer van hun huizen en moesten ze bijna evacueren. Nu is het risico dat het vuur tot bij hen komt iets lager, maar de wind is erg sterk en kan het vuur snel doen omslaan. Hun koffers zijn al gepakt. Daarnaast leven ze nu in de toxische rook.”

Tom: “Zeker in New South Wales werkt de brandweer al maanden om de branden in te perken. De meeste brandweerlui worden er niet betaald, en dat terwijl sommigen hun huizen hebben verloren en er al brandweermannen gestorven zijn. Onder hen heerst een sterk groepsgevoel, dus we willen van hieruit ook onze Australische collega’s steunen.”

Hoe zullen jullie dat precies doen?

Molly: “Ik dacht: we zijn een brandweerman en een yoga-instructeur, we moeten toch iets kunnen doen om te helpen? Het hield gewoon steek. Als de brandweermannen van zone Centrum niet naar Australië kunnen gaan om daar te helpen, dan kunnen ze toch wat yoga doen en geld doneren. Ze betalen een bedrag om zich in te schrijven en al het geld gaat rechtstreeks naar Australië. We willen yogalessen geven gericht naar hulpdiensten. Zo zijn er oefeningen die zowel op kracht als op flexibiliteit trainen. Brandweermannen trainen bijvoorbeeld al veel op kracht, maar weinig op flexibiliteit en ademhaling. Eigenlijk zou iedere brandweermedewerker zo’n technieken moeten kennen, want ze kunnen er stress mee verminderen. In De Verenigde Staten en in Australië nemen ze yoga voor hulpdiensten al heel serieus, maar in België is het nog iets nieuws.”

Jullie helpen tegelijk de Belgische en de Australische brandweer?

Tom: “Inderdaad. We konden ook gewoon vragen om geld te doneren, maar op deze manier doen we er ook iets voor terug. We helpen hen met hun fysieke en mentale gezondheid en ze helpen er de Australische collega’s mee die al zo veel zijn verloren.”

Molly: “Het allerbelangrijkste is nu dat de brandweer financiële middelen heeft om aan het materiaal te raken waarmee ze het vuur kunnen bestrijden. Alleen zo kunnen ze de bossen en dieren helpen redden. Nu komen ze middelen te kort. Ze werken al maanden tussen de giftige rook en kunnen niet eens hun uniformen wassen.”

“In maart trekken we zelf voor een maand naar Australië om het ingezamelde geld af te geven aan het brandweerkorps van New South Wales. Zo zijn we zeker dat het geld terechtkomt bij de mensen die het het meest nodig hebben. We zullen van Sydney naar Brisbane reizen en heel wat getroffen dorpen bezoeken om daar te doen wat we kunnen. Alle beetjes helpen. Het is ook na de branden trouwens belangrijk dat toeristen die dorpjes niet links laten liggen. Enkel door er te winkelen, kunnen ze de lokale economie helpen.”

Hoe slaat de yoga aan bij de brandweermannen?

Tom: “In april hebben we samen een zaak opgestart: SoundOnYoga. Molly organiseert een soort mengeling tussen yoga en ‘silent disco’, waarbij iedereen een koptelefoon met muziek op heeft. Zo hoor je niets van de ander en zit je echt in een cocon. Je krijgt er een enorme energieboost van en nadien word je erg rustig. Veel mannen stellen zich bij yoga alleen maar meisjes op Instagram voor, maar dat is helemaal niet wat wij doen. Veel mannen die er eerst wat sceptisch tegenover staan, draaien na een sessie helemaal bij. In de kazerne reageert iedereen er ook heel enthousiast op. Ze staan er zeker voor open.”

Molly: “Ik zal de brandweermannen ook een beetje doen zweten. (lacht).”

Ook wie niet aan de yogasessies deelneemt, kan geld doneren aan het brandweerkorps van New South Wales door te storten op het rekeningnummer BE13 9733 7727 2339. Meer info op de website van Molly en Tom.