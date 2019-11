Gentse taxichauffeurs willen ‘onbetrouwbare’ drugtests weigeren: “Te vaak vals-positief” Sabine Van Damme

12 november 2019

10u22 2 Gent Afgelopen weekend hield de Gentse politie een verkeersactie aan de Ottergemsesteenweg, waarbij ook taxichauffeurs werden gecontroleerd. Daarbij werden meerdere drugtests afgenomen, enkelen met positief resultaat. Maar minstens één taxichauffeur liet op eigen initiatief zijn bloed controleren om zijn onschuld aan te tonen. Nu gaan de Gentse taxichauffeurs weigeren om nog de ‘onbetrouwbare tests’ af te leggen. “Strafbaar”, zegt de politie.

De controle aan de Ottergemsesteenweg op zondagochtend rond 6 uur is uiteraard niet toevallig, en specifiek gericht op de bezoekers van de Kompass Klub. Daar zijn op dat moment ook altijd taxichauffeurs in de buurt om beschonken feestvierders naar huis te brengen. Maar ook die taxichauffeurs ontsnappen dan niet aan de controles. In totaal werden zondagaochtend achttien drugtests afgenomen, bij allerlei chauffeurs. Daarbij waren acht tests positief, twee daarvan bij taxichauffeurs in dienst. Eén van beide chauffeurs beweerde echter bij hoog en bij laag niks gebruikt te hebben, maar moest toch zijn rijbewijs inleveren.

De chauffeur in kwestie trok op eigen initiatief naar het ziekenhuis om zijn bloed te laten controleren, waaruit – volgens hem – inderdaad gebleken is dat hij geen drugs had gebruikt. Dat zou betekenen dat hij zijn rijbewijs onterecht kwijt is. Hij probeert dat momenteel via het parket terug te krijgen, maar dat gaat uiteraard niet zomaar even snel. Het verhaal deed al snel de ronde in de Gentse taxiwereld, en daar wordt verbolgen gereageerd. “Vanaf nu gaan we categoriek weigeren om deze onbetrouwbare speekseltests nog te laten afnemen”, klinkt het resoluut bij heel wat chauffeurs. “Naar verluidt zou ongeveer 18 procent een vals-positief en dus fout resultaat geven. Maar wij moeten daarbij dan wel ons rijbewijs afgeven. Bij een alcoholtest kan je automatisch een bloedtest vragen ter controle van het resultaat, bij een drugstest krijgen we die kans niet. Er volgt dan heel wat achternageloop bij onder meer het parket om dat rijbewijs terug te krijgen, allemaal tijd waarin we niet kunnen werken. Dat klopt niet. Dit gaat hier wel over onze job.”

Maar de politie kan zich niet in die actie vinden. “Het weigeren van een drugtest is strafbaar”, klinkt het resoluut bij de woordvoerder-van-dienst. “Als een chauffeur een drugtest weigert, wordt zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken en zal hij zich moeten verantwoorden voor de rechtbank. De boete voor een weigering is ook niet mis. Het klopt dat er heel soms een fout resultaat uit de speekseltest komt, maar die foutenmarge is echt heel laag, verwaarloosbaar zelfs. Bovendien wordt het speeksel altijd nog gecontroleerd in een labo ook.”