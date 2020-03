Gentse taxichauffeurs willen morgen protesteren voor het stadhuis



Erik De Troyer

31 maart 2020

Via facebook doet een bericht de ronde dat taxichauffeurs oproept om morgen om 13u te protesteren aan het stadhuis van Gent. Heel wat taxichauffeurs voelen zich onheus behandeld in heel deze coronacrisis. Omdat bijna niemand nog een taxi nodig heeft zijn hun inkomsten zo goed als in rook opgegaan. Heel wat taxibedrijven liggen momenteel dan ook stil. De taxichauffeurs eisen nu een hinderpremie.

Op het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) is te horen dat er geen aanvraag is geweest voor een protestactie. De taxichauffeurs riskeren dan ook een boete als ze het toch doen.

De actie zou slechts door een deel van taxichauffeurs gesteund worden.