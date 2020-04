Gentse taxichauffeurs luiden de alarmbel: “Vechten om te overleven, maar klanten blijven weg” Jill Dhondt

01 april 2020

14u00 4 Gent Protesteren in coronatijden: niet gemakkelijk. Deze middag kwamen tien taxichauffeurs samen aan het station van Gent-Sint-Pieters. Ze bleven elk in hun eigen wagen zitten, om de maatregelen te respecteren, maar spraken toch klare taal. Nu ze haast geen klanten meer hebben, vragen ze om een compensatie.

Aan het station van Gent-Sint-Pieters stonden deze middag een stuk of tien taxi’s geparkeerd. Het plan was eerst om met vijftig wagens aan het stadhuis te parkeren, maar daar werd snel op teruggekomen. “Onze vete is niet met de stad, maar met de regering, daarom hebben we ons aantal en onze locatie veranderd”, zegt Fouad Oulad Khlie, beter gekend als Taxi Fowed van Gent Zuid. “We willen vechten om te overleven, maar toch de regels respecteren.”

De taxichauffeurs zien af, nu ze bijna geen klanten meer hebben. “Voor de maatregelen kreeg ik tien telefoons per dag, sinds enkele weken ontvang ik geen drie oproepen per week meer. Als ik uitrij voor één telefoontje, is dat puur verlies. Bovendien is het onmogelijk voor ons om aan social distancing te doen in onze wagens. En toch verwacht de regering dat we verder werken, omdat we onder openbaar vervoer vallen. Als we op eigen houtje besluiten om te stoppen, hebben we geen recht op een hinderpremie of een andere vorm van compensatie. De restaurants zullen na de hinderpremie een compensatie van 160 euro per dag krijgen, waarom wij niet?”