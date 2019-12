Gentse taxichauffeur krijgt aanmaning voor gerechtskosten van 98 euro voor zaak uit 1992



Erik De Troyer

19 december 2019

15u58 20 Gent Niemand krijgt graag een brief van de belastingen, maar taxichauffeur Joeri Cools (47) keek toch wel erg raar op toen hij een factuur kreeg voor gerechtskosten voor een zaak in 1992. “Eerlijk ik weet zelfs niet meer waarover dit gaat. Ik was toen amper 19 jaar”, lacht Joeri.

“Ik vermoed dat dit het gevolg is van iets voor de politierechtbank van toen ik jong was. Wat moet ik hier nu mee? Moet ik dit betalen? Hoe kan ik nu bewijzen dat ik dat al betaald heb? Mijn rekeninguittreksels van 27 jaar geleden heb ik natuurlijk al lang niet meer”, zegt de taxichauffeur uit Evergem die in Gent rijdt. Het gaat om een factuur van 98,41 euro verzonden door de ‘Algemene Administratie van de inning en de invordering’. Ze valt binnen de 15 dagen te betalen. De brief werd pas in december van dit jaar verzonden.

Ook voor de belastingsdiensten is de brief een enigma. “Bij ons staat die factuur als betaald. Waarom die brief is uitgestuurd, is niet duidelijk maar die factuur dient alvast niet betaald te worden”, klinkt het. Het rekeningnummer blijkt alvast te kloppen en ook de contactgegevens kloppen. Een phishing-brief is het dus niet.

“Ik ben taxichauffeur en ik passeer voortdurend aan controles van de douane. Als ik echt een factuur had openstaan zou dat de voorbije 27 jaar wel boven water gekomen zijn”, reageert Joeri.