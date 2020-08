Gentse studentenkamers geraken minder vlot verhuurd aan nieuwe huurders Jill Dhondt

11 augustus 2020

18u23 0 Gent Verschillende verhuurders van studentenkoten in Gent geven aan dat de zoektocht naar nieuwe huurders niet van een leien dakje loopt. Het vernieuwen van huurcontracten is geen probleem, maar het vinden van nieuwe bewoners is lastiger door de coronacrisis. Studenten weet niet goed hoe het volgende schooljaar er gaat uitzien, en wachten dan ook liever af voor ze een beslissing nemen.

Agence Rosseel beheert en verhuurt een kleine honderd studentenkamers en studio’s in Gent. Medewerker Geoffrey Giet ziet daarbij twee trends: “De hernieuwingen van huurcontracten blijft vrij stabiel ten opzichte van vorige jaren. Als het gaat om nieuwe verhuringen merken we dat er minder aanvragen zijn en dat huurders eerder een afwachtende houding aannemen. Veelal verwijzen ze naar de onzekerheid met betrekking tot het volgend academiejaar, meer bepaald of er fysiek les zal gegeven worden. Veel studenten en ouders klagen over de gebrekkige communicatie, zeker nu het academiejaar met rasse schreden dichterbij komt.”

Het agentschap heeft momenteel nog twaalf beschikbare studentenkamers over. “Onder normale omstandigheden zouden die nu reeds verhuurd zijn. Aangezien er sinds jaar en dag een tekort aan studentenkamers is in Gent, maken we ons echter geen zorgen. We zijn ervan overtuigd dat we zonder problemen huurders zullen vinden.”

Afwachtende houding

Diverse particuliere verhuurders bevestigen het verhaal van Agence Rosseel. Een verhuurder die liever anoniem blijft verhuurt twaalf studentenkamers en een studio aan de Coupure. Tien van de kamers zijn opnieuw verhuurd aan dezelfde student. Voor twee kamers was de eigenaar op zoek naar een nieuwe huurder. “Eén ervan is intussen verhuurd, maar gemakkelijk was dat niet. Er was merkbaar minder respons op onze zoekertjes dan andere jaren. De studenten hebben nog geen zicht op hoe het academiejaar zal verlopen, en wachten daarom liever af.”

Niet iedereen heeft het echter moeilijk om kamers te verhuren. De Moor verhuurt vier studio’s in de Brandstraat, allemaal al ingenomen intussen. “Drie ervan zijn nieuwe huurders. Ik heb hen gezegd dat ze een percentage van hun huur terugkrijgen als er terug een lockdown volgt, maar dat gaf niet de doorslag voor hen. Op enkele dagen waren de kamers verhuurd, net zoals de vorige tien jaren. Mijn schoonbroer verhuurt nog een pak meer studentenkamers, maar ook hij heeft geen problemen gehad om huurders te vinden dit jaar.”