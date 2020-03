Gentse studenten ontwikkelen telefoonhouder voor winkelkarren Jill Dhondt Sabine Van Damme

20 maart 2020

18u32 0 Gent Vier laatstejaarsstudenten van de Artevelde hogeschool hebben voor hun bachelorproef een gloednieuw product ontwikkeld: een flexibele en universele smartphonehouder die op een winkelkar geplaatst kan worden.

Febe Mathys (22), Yara Van Hyfte (22), Sharon Vereecke (22) en Steve Van Landschoot (21) ontwikkelden samen een telefoonhouder die op een winkelkar geklikt kan worden. Door de telefoon in de houder steken, kunnen shoppers hun telefoon vlot gebruiken om een boodschappenlijstje te raadplegen of producten te scannen.

“Hiermee spelen we in op de noden van de winkelende consument”, geven de studenten aan. “Vandaag de dag zijn mensen meer en meer gehaast, ook tijdens het winkelen. Door gebruik te maken van onze smartphonehouder kunnen consumenten sneller en eenvoudiger winkelen. Daarbovenop spelen wij in op de technologische revolutie. Papieren boodschappenlijstjes verdwijnen en worden vaker gemaakt op de telefoon. Ook hebben bijna alle supermarkten een eigen app ontwikkeld waarmee je een boodschappenlijst kan opstellen, producten kan scannen, de voedingswaarden van producten opzoeken, enzoverder. Onze telefoonhouder vereenvoudigt en bevordert het gebruik van al die toepassingen.”

De studenten verkopen de houders aan particulieren en winkels. Je kan hen bereiken op hun website.