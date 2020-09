Gentse studenten bekampen elkaar in container op Sint-Pietersplein: “Het roeien is het lastigste, dat was echt bijten” Jill Dhondt

23 september 2020

12u12 2 Gent In het populaire televisieprogramma ‘De Container Cup’ op Vier moeten bekende Vlamingen om ter snelst een zevenkamp afwerken. Om het nieuwe academiejaar wat leven in te blazen, organiseert Telenet de wedstrijd nu ook voor studenten. Vandaag nemen twintig Gentse studenten het tegen elkaar op in de beroemde container op het Sint-Pietersplein.

In totaal schreven meer dan achterhonderd studenten van over heel Vlaanderen zich in om deel te nemen aan de studentenversie van ‘De Container Cup’. Daarvan werden er honderd studenten geslecteerd op basis van hun motivatie, om het tegen elkaar op te nemen. Gisteren werd de competitie afgetrapt in Antwerpen en vandaag zijn de Gentse studenten aan de beurt. De beroemde container werd deze ochtend op het Sint-Pietersplein gezet zodat twintig Gentse studenten er het beste van zichzelf kunnen geven.

Tegen de middag staat de achttienjarige Lowie Danneels aan de leiding. Op 11 minuten en 8 seconden volbracht hij de zevenkamp, bestaande uit lopen, gewichtheffen, golfen, roeien, schieten en fietsen. “Het roeien was het lastigste, dat was echt bijten”, zegt hij na zijn prestatie. “Alles verzuurde: mijn schouders, benen, nek. Het lopen ging het vlotste van alle disciplines.” Lowie schreef zich in op aanrader van zijn vrienden, en omdat hij graag een uitdaging aangaat.

Om de zevenkamp veilig te organiseren, werd aan de supporters gevraagd om hun oogappels online te volgen. “Mijn vrienden hebben vanuit hun kot mee gevolgd, mijn vriendin vanuit de les en mijn ouders van thuis”, zegt Lowie trots.

Bekende Vlamingen verslaan

Na Lowie was Jolien Van De Sype (21) aan de beurt. De rechtenstudenten is een getraind hardloopster en hoopt dan ook een mooie prestatie neer te zetten op de loopband. “Ik ben wel zenuwachtig”, zegt ze net voor ze de container in kruipt. “Op televisie heb ik het programma nauw gevolgd, wetend dat ik me zou inschrijven als er ooit een versie voor niet-bekende Vlamingen kwam.”

De container reist de komende dagen verder door naar Hasselt, Leuven en Brussel. De resultaten van alle studenten komen aan het einde van de rit in eenzelfde klassement terecht. Benieuwd hoe de Gentse studenten het ervan afbrengen. Lowie eindigt alvast voor wielrenner Remco Evenepoel, loper Kevin Borlée en zwemmer Pieter Timmers in het klassement van het televisieprogramma.

De studenten kunnen de hele dag gevolgd worden via deze livestream.