Gentse student zonder ervaring breekt Belgisch record schansspringen Sabine Van Damme

08 augustus 2019

16u55 4 Gent “Schansspringen? Dat zou ik ook nog wel kunnen.” Dat was zo ongeveer de commentaar van Jeno Farinon (23) toen hij met enkele vrienden naar een herhaling van het tv-programma Tomtesteron zat te kijken. En hij deed het ook écht. Op 23 juli trok hij naar Oostenrijk, op 24 juli stond hij voor het eerst in zijn leven op een skischans. Op 3 augustus brak hij het Belgisch record schansspringen, en zette dat op 37 meter.

In Tomtesteron vestigde Tom Waes het allereerste Belgisch record schansspringen. Hij vloog 14 meter ver. “Kan ik ook”, dacht Jeno, een student voeding- en dieetkunde aan de Odisee Hogeschool Gent. Hij ontdekte dat het record van Waes intussen wel was verbroken, de laatste keer door freestyle-skiër Rembert Notten. Die sprong 35 meter ver. Ook hij had nooit eerder op een schans gestaan, maar is dus wel een professioneel skiër.

“Ik kan wel skiën, maar dat is het dan ook”, lacht Jeno. “Maar extreme sporten trekken mij wel aan, dus wilde ik dit absoluut eens proberen, ook al verklaarde iedereen mij gek. In België kan je niet schansspringen, dus vertrok ik op 23 juli naar Oostenrijk, naar Hönhart, waar een officiële competitie plaatsvond. Nee, er ligt uiteraard geen sneeuw in Oostenrijk nu. Maar dat hoeft niet perse. De landingsbaan bestaat uit speciale matten die worden nat gemaakt. Dat voelt als sneeuw. Het vorige record werd ook op die matten gevestigd.”

Intensief getraind

Een ‘normale’ schansspringer begint met oefenen op de leeftijd van zowat 6 jaar. Jeno is er 23. Hij kwam terecht bij Daniël Keil, die zelf schansspringer op hoog niveau was en momenteel hoofdcoach is in een schansspringclub in Bad Ischl. Hij leerde Jeno de sport aan. Er werd elf dagen intensief getraind, er werd ook negen dagen gesprongen op zes verschillende locaties. In Italië kwam Jeno eens keihard ten val bij de landing, maar hij zette toch door. Op 3 augustus mocht hij mee springen in een officiële wedstrijd. Hij haalde bij twee sprongen respectievelijk 36 en 37 meter, waarmee hij het Belgisch record dus met 2 meter verbeterde.

“Een schoonheidsprijs zal ik niet winnen met mijn sprong, maar het officiële Belgisch record heb ik dus wel”, grijnst Jeno. “Makkelijk was het niet, van op de grond lijkt het wel mee te vallen maar als je bovenaan zo’n schans staat, is het toch elke keer schrikken hoe steil dat is. Het was ook spannend, op training was ik nooit verder dan 34 meter geraakt. Het was in elk geval een fantastische ervaring. Ik had echt het gevoel dat ik vloog. Ook de mentaliteit in de schansspringerswereld is fantastisch, overal werd enthousiast gereageerd op mijn ‘project’. Zo moest ik bijvoorbeeld nergens huur betalen voor mijn trainingen op de schans. Ik ben ook in contact gekomen met grote namen en internationale coaches uit de schansspringwereld.”

Felicitaties

In België leeft de sport niet, maar in het buitenland wel. Jeno kreeg als Belg al felicitaties uit acht landen, van wereldtoppers, van de Oostenrijkse skifederatie. Hij kreeg al journalisten uit Oostenrijk, Duitsland en Polen aan de lijn. En Andreas Goldberger, een levende legende in het schansspringen, deelde de prestatie van Jeno op zijn Facebookpagina. Jeno heeft het voorlopig gehad met het schansspringen. “Voor mij stopt het hier, ja. Al sluit ik niet uit dat ik ooit nog eens terugkeer.” Jeno is komt uit Wortegem-Petegem, maar woont tegenwoordig in Merelbeke.