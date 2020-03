Gentse student-ondernemers ontwikkelen nieuw influencers platform Jill Dhondt

24 maart 2020

Gent Ruben Cornil, Alexandre Goossens en Mathieu Verhaeghe ontwikkelden samen 'Connus', een platform waar influencers en bedrijven elkaar vlotter kunnen vinden.

“Het is heel simpel”, zegt Alexandre Goossens, mede-oprichter van Connus. “Influencers en bedrijven maken een profiel aan, waarbij ze hun interesses aangeven. Eenmaal ze zijn aangemeld, kunnen ze andere gebruikers zien uit hetzelfde interesseveld. Het is zoals bij Tinder, waarbij je naar rechts of naar links kan swipen, afhankelijk van je interesse. Is er een match, dan kunnen beide partijen met elkaar in gesprek gaan. Dan kunnen ze contactgegevens uitwisselen en eventueel samen projecten opstarten.” Op een week tijd vergaarde ‘Connus’ meer dan honderd actieve gebruikers.

Dankzij het matchmaker platform kunnen influencers en bedrijven op een snelle, eenvoudige manier met elkaar in contact komen. Vernieuwend daarbij is het wegsnijden van tussenpersonen. “Beide partijen waren daarnaar op zoek, naar een manier om rechtstreeks in contact te komen”, geeft Alexandre aan via de telefoon. “Bovendien zorgen we ervoor dat ondernemers tot nieuwe inzichten kunnen komen. Wij vergaren data, en op basis daarvan bouwen we een doelgroep op per gebruiker. Zo kunnen ze gerichter gaan adverteren, en nieuwe pistes inslaan waar ze voordien misschien niet aan gedacht hadden.”

Het platform ‘Connus’ kan gedownload worden via de App en Play Store.