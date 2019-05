Gentse stembusgang verloopt opvallend vlot Sabine Van Damme & Erik De Troyer

26 mei 2019

09u17 2 Gent Net als overal in het land is ook in Gent de grote verkiezingsshow op gang getrokken. Nog tot 14 uur mag – of moet – iedereen zijn stem uitbrengen, ook de politici zelf.

De start verliep alvast vlot vandaag in Gent. “Overal zijn voor- en bijzitters netjes op tijd komen opdagen", klinkt het op het kabinet van verantwoordelijk schepen Mieke Van Hecke. “Daardoor konden alle stembureau’s zonder problemen open. Ook andere problemen zijn er voorlopig niet, alles loopt gesmeerd.”

Anneleen Van Bossuyt (N-VA) was het eerste kopstuk dat ging stemmen. Kort na 8 uur stond ze al in de muziekschool aan de Poel. “Spannende dag”, zei ze. “Ik kan nu alleen maar hopen dat we het goed doen.” Van Bossuyt vult de voormiddag met haar ouders en haar kinderen, en wordt vanaf 14 uur in de tv-studio’s verwacht.

Ondertussen heeft ook burgemeester Mathias De Clercq gestemd, aan het Rerum Novarumplein in Nieuw Gent. Hij schoof netjes aan in de rij, en schudde gewillig handjes. Uit de tijd die hij in het stemhokje doorbracht valt af te leiden dat hij veel bolletjes heeft gekleurd.

Siegfried Bracke (N-VA), nog steeds eerste ‘burger van het land’, stemde om 10 uur in de Molenaarstraat. Hij vergat ei zo na zijn pas terug mee te nemen naar huis. “Prognoses zijn moeilijk, zeker in Oost-Vlaanderen", zei hij. “Omdat alle steden en gemeenten hier zo compleet anders zijn. Het politieke klimaat in Gent is bijvoorbeeld niet te vergelijken met dat in pakweg Aalst.