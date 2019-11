Gentse startup lanceert mini-spelletje ten voordele van Rode Neuzen Dag: “Drempel om te doneren verlagen” Yannick De Spiegeleir

15 november 2019

08u00 3 Gent Al spelend doneren aan Rode Neuzendag om onze jeugd beter weerbaar te maken. Dat is het opzet van Al spelend doneren aan Rode Neuzendag om onze jeugd beter weerbaar te maken. Dat is het opzet van ‘Rode NeuzenRunner’: een mini-spelletje dat werd ontwikkeld door ontwikkeld door de Gentse Startup Advanture Game Studio (AdvantITge).

Rode Neuzen Runner, zo heet het spelletje dat je vanaf deze week kan spelen. Het is een mini-spelletje van enkele minuten, volledig gewijd aan Rode Neuzen Dag.

“In het spelletje vragen we halverwege een heel klein bedrag te doneren”, verduidelijkt Thomas Blommaert. “De volledige opbrengst gaat hierbij naar het Rode Neuzen Fonds”, vult Karel Van De Winkel aan.

In het spelletje loop je een hindernissentocht met het doel om zoveel mogelijk rode neusjes ‘op sleeptouw te nemen’. Hoe meer neusjes, hoe sterker je eruit komt.

“Deur-aan-deur gaan met zelfgebakken wafels. Het is een prachtige manier om geld in te zamelen voor een goed doel, maar niet evident om snel veel mensen te bereiken. We leven in een wereld waar zowat alles digitaal wordt en je letterlijk met één swipe je volledige vriendengroep bereikt. Daarom hebben wij het digitale spelletje ‘Rode Neuzen Runner’ gelanceerd”, aldus Thomas en Karel. “We wilden voornamelijk een ludieke manier bedenken om digitaal bij te dragen aan Rode Neuzen Dag 2019. . In het bijzonder met een manier die aansluit bij het gebruik van digitale technologie door jongeren. En die toelaat om snel een grote doelgroep te bereiken, dit voor de donatie van een kleine bijdrage. Analoog aan de actie voor Pia, waarbij er eenvoudig via sms kon gesteund worden, willen we hier via technologie de drempel tot doneren verlagen.”

Je kan het downloaden in Google Play, App Store of https://neuzen.app, voor zowel smartphone als tablet.