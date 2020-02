Gentse start-up haalt half miljoen op Jill Dhondt

14 februari 2020

09u43 0 Gent De Gentse start-up uman.ai heeft 500.000 euro binnen gehaald. Het bedrif ontwikkelt software dat teams binnen bedrijven helpt om informatie beter te delen. Met het opgehaalde kapitaal wil uman.ai hun platform en marktstrategie verder ontwikkelen.

“Uit onderzoek blijkt dat 30 procent van het personeelsverloop te wijten is aan de slechte match tussen het takenpakket en de competenties van werknemers”, zegt mede-oprichter Charles Boutens. “Met ons platform willen we het voor teams mogelijk maken om informatie beter te delen zodat medewerkers beter inzicht krijgen in hun eigen competenties en zo zelf nieuwe vaardigheden gaan ontwikkelen.”

Naast imec.istart en Skyhaus, draagt ook Roel Naessens bij aan de kapitaalinjectie van 500.000 euro. Daarbovenop kan uman.ai rekenen op een innovatiesubsidie van VLAIO. Naessens zal de Gentse start-up ook bijstaan in de ontwikkeling van een performante go-to-market strategie.