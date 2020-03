Gentse standbeelden gehuld in paarse doeken Jill Dhondt

03 maart 2020

14u45 0 Gent Verschillende standbeelden in de Gentse binnenstad werden maandagavond in het paars gehuld. Het is de kleur van de Internationale Vrouwendag, die nu zondag plaatsvindt. De actie zet de strijd voor gelijkheid in de verf.

Het standbeeld van Jacob Van Artevelde op de Vrijdagmarkt, Romain Deconinck in de Walpoortstraat en de geknielde beeldengroep aan de stadshal kregen maandagavond een paarse doek. Daar maakte het collectief ‘8 maars’ werk van. “We wilden Gent klaarmaken voor de Internationale Vrouwendag, waarvan paars het kleur is”, geeft woordvoerder Justine Begerem aan. Met de actie wil het collectief de aandacht vestigen op seksisme en ongelijkheid. “Eén op de drie vrouwen krijgt in haar leven te maken met seksueel, emotioneel of fysiek geweld. Dat is een hallucinant cijfer, dat dringend naar beneden moet. Bovendien werken ze vaak in onderbetaalde jobs met onregelmatige uren. Dat wilden we aankaarten met onze actie.”

Tweedaagse

De standbeelden met paarse doeken om moeten mensen herinneren aan de mars door de Gentse straten op zondag 8 maart. Omdat Internationale Vrouwendag dit jaar op een zondag valt, werd er gekozen om de dag erna te staken. “We sporen alle vrouwen aan om hun taken neer te leggen, zowel op het werk als thuis. Het huishouden en de zorg voor de kinderen en ouders komen vaak bij hen te liggen. Door te staken willen we duidelijk maken dat de wereld stopt met draaien, eens vrouwen die vormen van onbetaalde arbeid naast zich neerleggen.” Op 8 maart vertrekt de betoging om 13 uur aan Veerleplein. De mars eindigt onder de stadshal om 14.30 uur, waar sprekers het publiek zullen toespreken.

Meer over Internationale Vrouwendag

samenleving