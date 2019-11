Gentse stadstuin aan de Begijnengracht is de mooiste van Vlaanderen Sabine Van Damme

06 november 2019

19u44 0 Gent Een Gentse stadstuin heeft 3 hoofdprijzen weggekaapt bij de wedstrijd ‘De Vlaamse Tuinaannemer’. De bekroonde ‘Urban Stadsjungle’ ligt verborgen achter een oud pakhuis aan de Begijnengracht.

“Bij mijn eerste plaatsbezoek werd al snel duidelijk dat dit geen gewone opdracht was”, zegt tuinarchitect Berwout Dochy. “Een oud pakhuis dat was opgedeeld in 4 woningen, met elk hun kleine voortuin van 6 op 12 meter. Dit koppel in kwestie had maar 1 expliciete wens: een groene oase. Dus riep ik al in de ontwerpfase de hulp in van tuinaannemer Stijn Phlypo. Die stelde voor om het principe van een daktuin toe te passen, met succes.” Putdeksels werden fijntjes weggewerkt in het hardhouten terras, een betonzitbank lijkt te zweven en de bomen geven de indruk dat ze er altijd al hebben gestaan.

Maar liefst 3 keren is deze tuin nu bekroond: de mooiste stadstuin, de beste plantenselectie en de meeste stemmen voor de publieksprijs. “Het is een mooie erkenning die we krijgen vanuit de collega’s in de tuinsector”, klinkt het.

Het promotietraject ‘De Vlaamse Tuinaannemer’ is 23 jaar geleden opgericht om de tuinsector op de kaart te zetten. Jaarlijks neemt het kruin van de Vlaamse tuinspecialisten deel aan de wedstrijd.