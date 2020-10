Gentse singer-songwriter Edward ‘Hoofdstroom’ Huyghe (27) brengt ‘Elk Kind’, het tweede deel van zijn dubbel-EP uit Dylan Vermeulen

02 oktober 2020

14u05 0 Gent De Gentse singer-songwriter Edward Huyghe brengt onder zijn artiestennaam Hoofdstroom vrijdag 2 oktober de EP ‘Elk Kind’ uit. Hiermee vervolledigt hij zijn eigenzinnig tweeluik. Eerder dit jaar bracht hij zijn eerste EP ‘Kind Elk’ uit. “Het is spannend om mijn levenswerk vorm te zien krijgen.”

Vanaf vrijdag 2 oktober is de tweede EP van Hoofdstroom, de artiestennaam van Edward Huyghe, te beluisteren op alle streamingplatformen. “Het is fantastisch voor mij om, wat ooit een onbereikbaar droom was, nu werkelijkheid te zien worden. Ik kan het eigenlijk nog niet goed vatten.”

Kind Elk - Elk Kind

De titel van de eerste EP luidde ‘Kind Elk’, wat Engels is voor ‘vriendelijk edelhert’. Zijn tweede EP kreeg de naam ‘Elk Kind’. “Het is duidelijk dat spelen met taal iets is waar ik veel belang aan hecht”, zegt Huyghe. “Maar het is meer dan dat. Beide EP’s zijn ook op andere manieren verbonden aan elkaar. ‘Kind Elk’ verwijst naar een edelhert waarmee ik oog in oog stond toen ik door Canada reisde. Toen ik het geluid van dat dier voor het eerst hoorde, wist ik niet wat me overkwam. Het was enorm indrukwekkend en ik voelde me echt aan het lot overgelaten. Dat moment heb ik absoluut aangegrepen als inspiratiebron.”

“‘Elk Kind’ is dan een meer nostalgische verwijzing naar mijn verleden. Ik kom uit een muzikaal nest, want zowel mijn vader, broer als zus waren met muziek bezig. De foto op de hoes verwijst ook naar die periode. Het is vreemd om op mijn bescheiden 27-jarige leeftijd reeds zo nostalgisch te zijn. Het laat maar zien hoe snel het allemaal kan gaan.”

Atypische muzikant

Edward Huyghe bracht in zijn eerste EP 6 Engelstalige nummers, in zijn laatste EP maakte hij 6 Nederlandstalige nummers. “Ik denk dat ik mezelf het best kan omschrijven als een atypische muzikant. Ik probeer voornamelijk te doen wat ik zelf leuk en interessant vind, zonder me veel aan te trekken van wat commercieel interessant zou zijn. Ik wil me nog niet vastpinnen, ik wil experimenteren. Ik ben ook nog aan het uitzoeken in welke taal ik het liefste muziek maak. Ik speel graag met taal, maar doe het graag zowel in mijn moedertaal als in het Engels.”

“Ik merk wel dat luisteraars meer aandacht besteden aan mijn teksten wanneer ik in het Nederlands zing. Dan lijken de woorden die ik zing meer impact te hebben. Wanneer ik in het Engels zing letten ze meer op de opbouw en of het nummer catchy is of niet.”

Optreden

“Optreden is voor mij van ondergeschikt belang. Het creatieve proces primeert. Ik wil mijn grenzen verleggen, ik wil nieuwe dingen proberen, maar dat hoeft niet steeds voor een publiek te zijn. Uiteraard zal ik wel enkele optredens geven, maar die zijn voorlopig enkel gericht naar mensen die mijn project gesteund hebben via crowdfunding. Hen wil ik graag bedanken met een optreden. Met de huidige coronamaatregelen moet ik nog uitvissen of ik live of virtueel zal optreden.”

Toekomst

De laatste stap van zijn droomproject is het persen van zijn plaat op vinyl. “Ik heb erg veel tijd gestoken in de artwork. Als ik aan het einde van de rit mijn plaat fysiek in mijn handen heb, dan is de cirkel rond. Dat gaat voor mij echt een speciaal moment zijn. Alleen hoop ik niet dat ik achteraf in een zwart gat val”, lacht Huyghe.

Ook over toekomstige plannen blijft Huyghe erg bescheiden. “Momenteel ben ik nog voltijds aan het werk en doe ik alles na mijn uren. Mocht alles meezitten en mijn album wordt ergens opgepikt waardoor er meer optredens zouden volgen, dan zou ik graag een liveshow doen. Nu werk ik steeds alleen.”

“Een droom zou toch zijn mocht een band waar ik zelf grote fan van ben mijn nummers oppikken. Wat betreft Nederlandstalige artiesten ben ik grote fan van Eefje de Visser en Spinvis omdat ze een uniek merk hebben kunnen maken van zichzelf. Naast muzikaal zijn ze ook artistiek erg sterk en inspirerend. Internationaal kijk ik dan naar Eels en The National. Ik ben opgegroeid met die bands en vol toch een connectie omdat ik ze reeds volgde toen ze nog nobele onbekenden waren.”

‘Elk Kind’ is sinds vrijdag 2 oktober te beluisteren via de verschillende streamingplatformen.