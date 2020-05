Gentse schooldirecteur lanceert veel bredere bevraging dan Ben Weyts: “Slechts 11,7 procent ziet heropening lagere scholen onder deze voorwaarden zitten” Sabine Van Damme Toon Verheijen

27 mei 2020

16u35 10 Gent Didier Vandenhaute, directeur van de lagere school Sint-Lieven Kolegem in Gent, heeft het gehad met de ‘aankondigingspolitiek’ van minister Ben Weyts. Hij startte zélf een uitgebreide bevraging bij collega’s. Wat blijkt? Nog geen 12 procent van de 454 directeurs die zijn enquête invulden, ziet een heropening van de lagere school onder de huidige maatregelen zitten.

454 directeurs bevroeg Vandenhaute, een pak meer dan de 268 directeurs die door de diensten van Ben Weyts werden bevraagd. Hij deed dat via een Facebookpagina met schooldirecteurs van over het hele land. “Ja, bijna alle directeurs willen de scholen open”, concludeert Vandenhaute. “Maar wat Weyts er niet bij vermeldt, is de ‘maar’. Want met de maatregelen die nu gelden, ziet nog geen 12 procent een heropening haalbaar.” De grootste problemen zijn het tekort aan ruimte door de vier vierkante meter per leerling, het tekort aan personeel, en het tekort aan poetspersoneel. Iets meer directeurs, 35 procent, ziet de heropening van de kleuterscholen zitten.

Uit de enquête van Vandenhaute blijkt ook dat de directeurs boos zijn omdat Weyts telkens voor zijn beurt spreekt, maatregelen aankondigt die nog niet door de veiligheidsraad zijn goedgekeurd, en te weinig afstemt met het werkveld. Ze noemen het een gebrek aan respect. “Wij krijgen telkens info via de media, en nooit rechtstreeks. Vandaag (woensdag) kennen we nog niet eens de spelregels waaraan we volgende week al zouden moeten voldoen”, zegt Vandenhaute. Ook de zomerschool ziet quasi niemand haalbaar.