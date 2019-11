Gentse scholen vullen 155 vuilniszakken met zwerfvuil voor Rode Neuzendag Yannick De Spiegeleir

29 november 2019

11u33 4 Gent De winnaars van de zwerfvuil-challenge van de Stad Gent voor Rode Neuzen Dag zijn bekend: Het Kompas uit de wijk Rabot, IVIO Binnenhof uit Gent-centrum en Don Bosco uit Baarle. Met de challenge daagde de Stad nog meer scholen uit om Rode Neuzen School te worden.

Eén derde van alle Gentse scholen is Rode Neuzen School geworden. Gent scoort hiermee algemeen boven het Vlaamse gemiddelde van steden en gemeenten. Van de vergelijkbare centrumsteden scoort Gent het beste. De 43 Gentse Rode Neuzen Scholen zetten in totaal 66 acties op poten. Eén vijfde daarvan waren acties in het kader van de zwerfvuil-challenge van de Stad Gent. In totaal verzamelden ongeveer 715 leerlingen en leerkrachten samen 155 zwerfvuilniszakken.

“Ik ben bijzonder fier op onze scholen en de leerlingen die de acties opzetten voor Rode Neuzen Dag. Met het ingezamelde geld kunnen de scholen extra inzetten op het mentaal welbevinden van de leerlingen. Elke school is winnaar en het is hartverwarmend om de inzet van alle kinderen en leerkrachten te zien”, zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

De winnaars van de zwerfvuil-challenge van de Stad kregen hun prijs in ontvangst in het Gentse stadhuis op Rode Neuzen Dag op vrijdag 29 november 2019. Het Kompas verzamelde met 90 leerlingen 53 zwerfvuilzakken. IVIO Binnenhof verzamelde met 30 leerlingen 25 zwerfvuilzakken, Don Bosco verzamelde met 140 leerlingen 23 vuilniszakken. Elke geregistreerde school krijgt een toelage van Stad Gent en alle toelages kunnen nog aangevuld worden met bijdrages uit het overkoepelende Rode Neuzen Fonds. Het geld gaat uiteindelijk naar projecten die jongeren mentaal sterker maken.