Gentse scholen opgestart, met gemengde gevoelens: “Er is nog zo weinig geweten over het virus dat dit als een experiment voelt”

15 mei 2020

De Regenboog – Wondelgem

In basisschool De Regenboog in Wondelgem zijn directeur Kristof De Waegemaeker en zijn team weken in de weer geweest. De school is helemaal omgebouwd, dranghekken, pijlen, waterbekkens en linten incluis. Ze zijn er helemaal klaar voor. “Toch voelt dit wrang”, zegt De Waegemaeker. “Er is nog zo weinig geweten over het virus dat dit als een experiment voelt. Ik had liever nog niet open gedaan. Ook voor het welzijn van de kinderen. Afstand, mondmaskers bij de juf, kleine groepjes, hoe gaan die kinderen zich voelen?” Om de kleinsten voor te bereiden maakte de school zelf een ‘virusboekje’ dat bij de kinderen van het eerste en tweede leerjaar in de bus werd gedropt.

Vrijdag werd alleen het zesde leerjaar verwacht, 20 leerlingen in de voormiddag, 20 in de namiddag. “Om proef te draaien”, legt de directeur uit. “We gaan werken met kleurcodes, met looproutes, en we willen met de grote kinderen testen of dat vlot gaat, voor we ook de kleintjes laten komen. Elk leerjaar is in twee gesplitst, en ze komen elk 2 dagen. Zo krijgen ze allemaal les van hun eigen juf, en die krijgt ondersteuning van een coteacher, een leerkracht uit een van de andere jaren of de derde kleuterklas. En da is er ook nog de noodopvang, waarvoor we nog eens een volledig gescheiden parcours hebben op school, en waar onder meer de godsdienst- en turnleerkrachten voor instaan.”

Geen schrik

Kiani (11) was één van de 20 kindjes die iets voor 9 uur – want er zijn ook verschillende start- en einduren voor elke groep – vrolijk – en vooral alleen – de schoolpoort binnen huppelde. “Het is zo lang geleden dat ik mijn vrienden heb gezien”, lacht ze. “Nee, schrik heb ik niet. Zolang we afstand houden en onze handen wassen kan het allemaal geen kwaad. Ik keek hier echt naar uit.”

Sint-Janscollege - Sint-Amandsberg

In het middelbaar mogen voorlopig alleen de zesdejaars naar school. In de Joseph Gérardstraat in Sint-Amandsberg komt Jacob Cogen (18) om 8.10 uur met enkele leerlingen aarzelend op school toegestapt. Als ze een leerkracht met een verwijzingsbord aan de ingang zien staan, krijgen ze meer vertrouwen en lopen door. “Wel raar allemaal. Ook heel jammer dat we op deze manier ons laatste jaar moeten afsluiten.”

Naar de klas stappen is een belevenis op zich: de duidelijk gemarkeerde eenrichtingsroute volgen tot aan de wastafels, daar grondig de handen wassen, een mondmasker in ontvangst nemen en opzetten, en dan naar de klas. Aan de wastafels is het even file, maar dat is snel opgelost. Jacob en zijn vrienden gaan naar de klas van hun leerkracht Nederlands, tevens hun klastitularis.

Ventileren bij klastitularis

“We hebben ervoor gezorgd dat elke klas vandaag start bij de titularis”, zegt algemeen directeur Johan Ackerman. “Het is belangrijk dat ze direct met iemand kunnen spreken die ze vertrouwen, om te kunnen ventileren.” Het omgooien van de lessenroosters en de organisatie van het veiligheidsaspect vond Ackerman het moeilijkst. “Dat heeft heel wat denkwerk gekost. Aanvankelijk mochten maar tien leerlingen samen in een klas zitten. Omdat onze klassen 28 leerlingen tellen, moest elke klas in 3 worden gedeeld. Toen het toegestane aantal per klas werd opgetrokken naar 14 en dus in 2 kon worden opgesplitst, was dat een opluchting. Maar eenvoudig was het niet: we hebben tot gisteren bijgestuurd.”

Voor de zesdes vonden we het heel belangrijk om hen naar school te laten komen. Er komt zeker nog een soort afscheid, volgens de normen weliswaar. We kunnen hen onmogelijk zo laten vertrekken Klastitularis Dominique Verhaegen

In de klas van Jacob houdt klastitularis Dominique Verhaegen, uitgedost met een doorzichtig gezichtsscherm van plexiglas, eerst een groepsgesprek. “Zo’n mondmasker is voor mij niet te doen, met mijn baard en bril”, vertelt hij. “Bovendien kunnen de leerlingen nu mijn gezicht zien, dat vind ik heel belangrijk.”

Verhaegen stelt de leerlingen gerust en geeft ook aan dat hij het lesgeven gemist heeft. Hoewel de gezichten van de leerlingen verborgen zitten achter de mondmaskers, doet deze mededeling hen zichtbaar plezier. Ze hebben talloze vragen over examens, al dan niet gemiste leerstof, taken die nog komen, zieke leerkrachten met wie ze de voorbije maanden bijna geen contact kregen, enzovoort. Verhaegen: “Voor de zesdes vonden we het toch heel belangrijk om hen naar school te laten komen. Zij gaan naar het hoger onderwijs, een scharniermoment. Ze hebben nog ondersteuning nodig. Ook komt er zeker nog een soort afscheid, volgens de normen weliswaar. We kunnen hen onmogelijk zo laten vertrekken”.



Sint-Barbaracollege – Gent

In het Sint-Barbaracollege stapte het zesde jaar, net geen 140 leerlingen, vrijdagochtend in twee fasen de school binnen voor een proefdag. De eerste groep moest om 8.30 uur op school zijn, de tweede om 9.20 uur, om drukte te vermijden. Twintig minuten op voorhand stroomden de eerste leerlingen druppelsgewijs toe. “We hadden verwacht dat ze en masse gingen toekomen, maar ze kwamen gelukkig gespreid aan”, zegt Jens Vandenhaute, adjunct-directeur. “De meesten hadden een mondmasker aan, en anders kregen ze eentje van ons. Aan de schoolpoort stond een bord met welke richting ze moesten en vier tafels met ontsmettingsgel. Nadien moesten ze meteen door naar hun klas, waar een leerkracht op hen wachtte.”

Grootste deel speelplaats afgesloten

De school werd zo heringedeeld dat de leerlingen en leerkrachten eenrichtingsverkeer moeten volgen. De zijtrappen dienen voor stijgend verkeer, de hoofdtrap voor dalend verkeer. Grote delen van de school werden afgesloten, waaronder het grootste deel van de speelplaats. “Het komt erop neer dat het normale schoolleven volledig gereglementeerd is, en in nauwe, strikte regeltjes is gegoten”, stelt Vandenhaute.

Ondanks de gels en de mondmaskers voelt het niet vreemd aan om weer samen in de klas te zitten. We kennen elkaar, waardoor ik me meer op mijn gemak voel dan in de supermarkt Zesdejaars Maud

De leerlingen zitten met maximum veertien in een klas. Vanaf volgende week komen ze elke woensdag naar school om vier tot vijf uur les te krijgen. Daartussen krijgen ze een pauze van twintig minuten, die ze in de klas moeten doorbrengen. “Het is onmogelijk om de contactbubbels te handhaven op de speelplaats, en een middagpauze is al helemaal niet te doen.”

Ondanks de vele regeltjes, is het merendeel van de leerlingen enthousiast dat ze terug naar school mogen. “Het geeft wat afwisseling”, zegt leerlinge Maud. “Ondanks de gels en de mondmaskers voelt het niet vreemd aan om weer samen in de klas te zitten. We kennen elkaar, waardoor ik me meer op mijn gemak voel dan in de supermarkt.”

Willem Dewaele, leerkracht biologie, ziet het contactmoment op school vooral als een moment om de leerkracht en elkaar terug te zien. “Vandaag zien de leerlingen geen nieuwe stof, het gaat er meer om de belangrijkste punten en de problemen te overlopen.”



