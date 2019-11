Gentse scholen installeren weerstation voor wetenschapsproject UGent: “Impact van omgeving op weer meten” Yannick De Spiegeleir

19 november 2019

14u49 2 Gent In Gent hebben leerlingen van vier scholen een weerstation gebouwd in functie van het VLINDER-burgerwetenschapsproject van de Universiteit Gent. “De meetpunten in de regio zijn zeer divers gekozen om een goed beeld te krijgen van de impact van stad, water, groen ... op het weer”, zegt UGentonderzoeker Steven Caulwaerts.

In totaal gaan verspreid over Vlaanderen 50 scholen aan de slag met een weerstation dat ze zelf construeerden met de hulp van een bouwpakket. De stations werken op zonne-energie en de meteorologische sensoren sturen via het Internet of Things automatisch metingen door.

In en buiten de stad

“Ook in Gent en omgeving zijn er vier scholen betrokken”, schetst Caluwaerts. “In Gent centrum gaan het Secundair Kunstinstituut (SKI) en Sint-Barbaracollege aan de slag.” Ook buiten de stad werden interessante locaties gevonden: het GO Atheneum van Gentbrugge stelt een weerstation op in de Gentbrugse Meersen en het Einstein Atheneum van Oostakker wil achterhalen wat de invloed is van Volvo Trucks. “De meetpunten in de regio zijn zeer divers gekozen om een goed beeld te krijgen van de impact van stad, water, groen ... op het weer”, aldus Caluwaerts. “Nog in Oost-Vlaanderen wordt er door scholen een weerstation opgesteld in de buurt van de Gentse haven in Zelzate en aan een drinkwaterbassin in Kluizen (Evergem).”

Wij gingen een kijkje nemen tijdens het bouw- en installatieproces van het VLINDER-weerstation in het Secundair Kunstinstituut aan de Ottogracht. Daar gingen de leerlingen van het derde jaar Beeldende Kunst aan de slag tijdens hun uren natuurwetenschappen.

Vakoverschrijdend

“In het kader van vakken als natuurwetenschappen en aardrijkskunde was dit een dankbare opportuniteit voor onze leerlingen om hun kennis in de praktijk te brengen”, zegt leerkracht Ad Thoen. “Op onze school proberen we zoveel mogelijk vakoverschrijdend te werken. Dit weerstation kan bijvoorbeeld interessant zijn om het hitte-eilandeffect (verschil in temperatuur tussen stad en platteland door de verharding in de stad) in kaart te brengen. We weten dat het effect zich in de zomer vooral ’s avonds afspeelt: de stad koelt minder snel af. In de winter kan het hitte-eilandeffect ook overdag spelen en dat kan dan bijvoorbeeld weer interessante informatie opleveren voor de stad, zoals dat er eventueel minder nood is om te strooien in de stad dan op het platteland. Ook voor de lessen informatica kunnen de metingen van het toestel nuttige informatie opleveren: de leerlingen kunnen aan de slag met de statistieken.”

Op 1 december gaan de metingen van het VLINDER-project officieel van start. Wie de metingen wil volgen, kan surfen naar deze link: http://www.vlinder.ugent.be/Metingen.html.