Gentse scholen blijven tot minstens 25 september in code geel: “Besmettingen gebeuren zelden op school” Jill Dhondt

18 september 2020

16u52 1 Gent Het Gentse onderwijs en de kinderopvang blijven tot minstens 25 september in code geel werken. Hoewel er besmettingen zijn geweest in verschillende Gentse scholen, stellen medische experts vast dat de scholen daar niet de motor van zijn. De stad Gent vraagt om de voorschriften binnen de school, maar ook rondom de schoolpoort en op weg naar huis, goed te blijven volgen.

Gent telt ongeveer 180 scholen, 57.000 leerlingen en 9.400 leerkrachten. De laatste 7 dagen werden er in een 30-tal scholen een 50-tal besmettingen vastgesteld bij leerlingen en een 6-tal bij leerkrachten. In het volwassenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs was er telkens 1 besmetting, in het hoger onderwijs waren er 4 meldingen. Dat is een stijging tegenover vorige week, maar de gevallen zijn bijna uitsluitend alleenstaand en de besmettingen gebeuren in hoofdzaak buiten de schoolpoort. Er is slechts 1 school waar zich een interne verspreiding voordeed.

Uit onderzoekt blijkt dat meer dan 50 procent van de besmettingen in familiale of vriendschappelijke context ontstaat en slechts 3 procent op school. Bovendien is de transmissiegraad tussen kinderen onderling en van kinderen naar volwassenen beperkt. “Daaruit kunnen we concluderen dat scholen niet de motor zijn van het groeiend aantal besmettingen”, zegt Elke Decruynaere, schepen van onderwijs. “Daarom werd, na overleg met het onderwijsveld, het CLB en medische experts, besloten om code geel aan te houden in de Gentse scholen.”

Houding niet versoepelen

Naast het aantal besmettingen loopt ook het aantal leerlingen en leerkrachten in quarantaine op. Die zijn niet noodzakelijk besmet, maar ze kwamen wel in contact met een besmet persoon. Vanuit het CLB, dat de besmettingen en quarantaines nauw opvolgt, wordt een oproep gedaan om de gouden regels te blijven volgen. Houd afstand, ook in de leraarskamer. Deel het schoolteam op in kleinere bubbels zodat bij een quarantaine niet alle leerkrachten uitvallen. Geef leerlingen een vaste plaats in de klas en probeer klasgroepjes niet te mengen. Draag consequent een mondmasker, ook waar dat niet verplicht is, maar waar afstand houden moeilijk is.

“Ik vraag iedereen om zorg te blijven dragen voor mekaar en de richtlijnen goed na te leven, zowel binnen als buiten de schoolpoorten”, roept ook burgmeester Mathias De Clercq op. “Doe die inspanning niet alleen voor je eigen gezondheid, maar ook voor je familie, voor ouderen en zwakkeren in onze samenleving.”