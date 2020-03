Gentse schepen in quarantaine: “Ik werk nu vanop mijn zolderkamer” Cedric Matthys

18 maart 2020

14u12 3 Gent Ook schepen Bram Van Braeckevelt (Groen) zit in quarantaine. Hij voelt zich niet grieperig, maar had last van kortademigheid. Zijn diensten stuurt hij voorlopig vanop zijn zolderkamer aan.

“Tijdens mijn fietsritje naar huis gisteren (dinsdag, nvdr.) werd ik plots kortademig.” Ook Bram Van Braeckevelt (Groen) zit - net als velen onder ons - een week gekluisterd in zijn woning. De Gentse schepen neemt het zekere voor het onzekere. Hij wil voorlopig geen mensen meer zien. Van zijn vrouw en kinderen bewaart hij afstand én de verschillende diensten stuurt hij van op zijn zolderkamer stuurt hij online aan. “Ik ben onder meer schepen van Personeel”, zegt hij. “Daar is er de laatste dagen uiteraard heel wat veranderd. Zo goed als iedereen werkt van thuis uit en daar kunnen we -ondanks de moeilijke situatie- heel wat van leren. We vergaderen nu bijvoorbeeld volledig digitaal. Deze manier van werken gaan we achteraf zeker evalueren.”