Gentse rusthuizen laten voorlopig geen bezoek toe: “Zou totaal onverantwoord zijn” Cedric Matthys

16 april 2020

12u00 6 Gent Ondanks de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad laten de rusthuizen in Gent ook de komende dagen geen bezoek toe. Dat zegt schepen Rudy Coddens (sp.a). “Ik leef mee met de bewoners, maar ga geen overhaaste beslissingen nemen.”

Van telefoons tot Whatsappberichten en een overvolle Facebook. Dat schepen van sociaal beleid Rudy Coddens (sp.a) het woensdagavond razend druk had is een understatement. De Gentse rusthuizen begrepen niet waarom de Nationale Veiligheidsraad na alle inspanningen dan toch bezoek wil toelaten. “Ook ik moest even stevig slikken”, zegt Coddens. “Zelfs al wordt het bezoek beperkt tot één iemand per bewoner, dan nog lijkt het me geen goed idee. We hebben daarom beslist om ook de komende dagen de deuren van woonzorgcentra gesloten te houden. Het zou totaal onverantwoord zijn om dat nu toe te staan.”

Duidelijkere regels

Gent telt in totaal 27 rusthuizen, waarvan er vijf in handen zijn van de stad. Hoewel het merendeel van de rusthuizen dus vrij kan beslissen, volgen ze de richtlijnen. “We overleggen en gaan samen een plan bedenken”, zegt Coddens. “Enerzijds hopen we dat er regels komen die in het volledige land, of desnoods in Vlaanderen, gelden. Anderzijds moeten we de situatie per woonzorgcentrum bekijken. Er zijn in Gent woonzorgcentra waar geen enkele bewoner besmet is, maar er zijn er ook als Ter Rive aan het Sint-Pietersplein (in dat rusthuis vielen al 22 overlijdens te betreuren, red.).”

Ondanks alle creatieve oplossingen van onze woonzorgcentra merk je dat de bewoners hun familie van dichtbij willen zien. Ik leef met hen mee, maar ga geen overhaaste beslissingen nemen Gents schepen van sociaal beleid Rudy Coddens (sp.a)

Wanneer de Gentse rusthuizen dan wel opengaan, moet de stad Gent nog bepalen. Want hoewel de dreiging van het coronavirus ook over enkele weken niet weg zal zijn, wil Coddens klaarheid scheppen. “Ondanks alle creatieve oplossingen van onze woonzorgcentra, van online gesprekken tot babbelboxen, merk je dat de bewoners hun familie eens van dichtbij willen zien. Ik leef met hen mee, maar ga geen overhaaste beslissingen nemen.”