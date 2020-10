Gentse rusthuizen hebben corona – voorlopig – onder controle. “Geen nieuwe uitbraken, en we hopen dat dat zo blijft, maar het kan snel keren” Sabine Van Damme

12 oktober 2020

10u19 3 Gent De Gentse woonzorgcentra, en dat zijn er in totaal 27 in Gent, hebben de coronasituatie voorlopig onder controle. “We hadden twee woonzorgcentra waar er een uitbraak was, maar daar zijn sinds donderdag geen nieuwe gevallen bijgekomen”, zegt schepen Rudy Coddens. “In de andere centra zien we wel eens een besmet personeelslid, maar dan worden alle nodige maatregelen getroffen. We zien momenteel nergens nieuwe uitbraken, en hopen dat dat zo blijft.”

In de eerste golf werden de rusthuizen overal in Vlaanderen hard getroffen door corona. Ook nu lijkt het virus terug te zijn binnengedrongen in de woonzorgcentra in Vlaanderen, maar in Gent blijft de situatie voorlopig onder controle. “En gelukkig maar”, zegt Rudy Coddens, bevoegd voor gezondheid en seniorenbeleid. “We hebben in Gent 27 woonzorgcentra, waarvan 5 van het OCMW. De rest zijn vzw’s en private instellingen.”

De voorbije weken waren COVID-uitbraken in twee woonzorgcentra, de vzw Domino aan de Rodelijvekensstraat, en OCMW-rusthuis Zuiderlicht in Mariakerke. “In geen van beide zorgcentra zijn sinds donderdag nieuwe gevallen vastgesteld”, zegt Coddens. “De mensen zijn er aan het uitzieken en de getroffen afdelingen zitten nog in quarantaine. Maar de verspreiding van het virus is voorlopig onder controle. Van Zuiderlicht moesten twee bewoners naar het ziekenhuis worden gebracht, maar die zijn intussen aan de beterhand en dus teruggekeerd.”

Personeel

“Het is niet dat er in de andere 25 rusthuizen totaal géén COVID-19 is”, zegt Coddens. “We zien her en der wel eens een besmetting opduiken. Dat gaat dan voornamelijk om personeelsleden, zelden ouderen. Die personeelsleden voelen zich ziek, en worden getest. Hebben ze corona, dan wordt onmiddellijk gekeken waar en wanneer ze juist gewerkt hebben, met wie ze in aanraking zijn gekomen en of daar risico’s bij waren. Dan worden onmiddellijk de nodige maatregelen getroffen. Voorlopig dus met succes. Er zijn nergens indicaties van nieuwe uitbraken.”

Coddens is blij dat de situatie voorlopig onder controle is, maar houdt zijn hart vast. “De cijfers voor de Gentse rusthuizen zijn momenteel goed, maar we weten allemaal dat het snel kan keren. De situatie kan morgen of overmorgen helemaal anders zijn.”