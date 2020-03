Gentse rugzaktoeriste al twee weken vast op Filipijnen: “Waarom stuurt onze overheid geen militaire vliegtuigen om landgenoten te repatriëren?” Didier Verbaere

24 maart 2020

15u48 12 Gent De Gentse Sophie Remue zit reeds twee weken vast op de Filipijnen door de coronacrisis. Op de luchthaven van Cebu wacht ze momenteel bang af op een terugvlucht naar Parijs. “Maar heel wat vluchten worden geannuleerd en we krijgen hier nauwelijks info”, bericht Sophie vanop de luchthaven.

Sophie Remue vertrok drie maanden geleden met haar rugzak op wereldreis. Door het uitbreken van het coronavirus kwam daar nu abrupt een einde aan. “Ik zit ondertussen al bijna twee weken op de Filipijnen vast. Er werd me aangeraden door het consulaat hier in Cebu om voorlopig af te wachten en te blijven waar we zijn tot onze vlucht ons zou terugbrengen naar huis aangezien de situatie op de luchthaven enorm hectisch is door alle geannuleerde vluchten. Er zitten daar te veel mensen bij elkaar, waardoor kans op besmetting alleen maar groter wordt. De gezondheidszorg is hier ook slechter dan in Europa. Ze spreken hier van 300 cases, maar deze aantallen kloppen wellicht niet aangezien ze niet de middelen hebben om mensen te testen”, zegt Sophie met een bang hartje.

Duitsland stuurde al meerdere militaire vliegtuigen om de inwoners terug veilig thuis te brengen. Wij begrijpen niet waarom ons land geen stappen onderneemt Sophie Remue - Gentse op de Filipijnen

Gisteren kreeg ze nogmaals te horen dat haar vlucht richting Brussel geannuleerd werd. “Terwijl er wel gezegd is dat de internationale vluchten gingen vliegen tot en met 26 maart. Een nieuwe vlucht boeken heeft geen zin omdat het risico te groot is dat ook deze weer geannuleerd zal worden. We zitten hier met samen met een aantal andere nationaliteiten waaronder Fransen, Duitsers en Nederlanders samen in ons verblijf. Al deze mensen krijgen hulp van hun land. Duitsland stuurde al meerdere militaire vliegtuigen om de inwoners terug veilig thuis te brengen. Wij begrijpen niet waarom ons land geen stappen onderneemt? Voor ons worden er telkens slechts een aantal plaatjes gereserveerd op het vliegtuig terwijl wij even graag naar huis willen als zij”, klinkt het ontgoocheld.

Chaos en onzekerheid

Ook de ambassade op de Filipijnen is karig met informatie. “Ik vroeg aan de man van de Belgische ambassade of er deze week of volgende nog vluchten zijn richting België en ook hier kon hij geen antwoord op geven. Ik begrijp dat ze heel veel werk hebben, maar die onzekerheid en onduidelijkheid maakt me heel erg nerveus”, zegt ze.

“We zijn vandaag naar de luchthaven getrokken in de hoop mee te kunnen op een vlucht richting Parijs. Maar de chaos is hier compleet. Het vliegtuig is volgeboekt en we staan met 15 op een wachtlijst. En de Fransen reageren redelijk boos omdat ik als Belg mee op hun vlucht zou mogen. We hopen dat we erbij zijn en snel weer thuis geraken”, besluit Sophie.