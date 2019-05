Gentse rosse buurt: politiereglement vernietigd, GAS-boetes voor baruitbaters onwettig Stad en bewoners praten weer over prostitutiewijk aan de Zuid Sabine Van Damme

13u42 0 Gent De stad en de bewoners van de Zuidbuurt zijn terug ‘on speaking terms’. Er werd een eerste, constructieve vergadering georganiseerd met de nieuwe burgemeester. “Eindelijk krijgen we info, en inzicht in wat er allemaal wordt gedaan”, klinkt het in de buurt. Wat niet wegneemt dat de problemen blijven. GAS-boetes worden door de rechtbank vernietigd, en zelfs het politiereglement werd nietig verklaard.

Al jaren vechten de bewoners van de Gentse rosse buurt, tussen de Zuid en de Brabantdam, tegen de overlast die de prostitutie met zich meebrengt. Vooral Noord-Fransen zetten er elke weekendnacht de boel op stelten, met roepen, drugs, zelfs wapens, en massa’s afval. “Met burgemeester Termont werd er al jaren niet meer gepraat, omdat we als buurt het politiereglement hadden aangevochten”, zeggen buurtbewoners, die uit schrik liever anoniem getuigen. “Wij vonden immers dat voorschriften voor de panden per definitie maakten dat ze daar legaal zouden zitten, en dus konden blijven. Terwijl Termont in 2012 had beloofd de hele prostitutiewijk te verhuizen.”

148 GAS-boetes

Burgemeester De Clercq riep de buurtbewoners wel weer samen. “Dat was heel positief, omdat er eindelijk open communicatie was. We kregen eindelijk een kijk op wat de politie allemaal doet in de buurt, en dat is heel veel. Het is wel schrijnend om te zien dat stad en politie actie ondernemen, maar dat het parket alles seponeert. De baruitbaters krijgen in beroep altijd gelijk. Zo zijn er 148 GAS-boetes uitgeschreven voor dames die de kledij-voorschriften overtreden. Maar omdat die geen adres in ons land hebben, kunnen die boetes niet worden geïnd. Dus worden ze uitgeschreven op naam van de baruitbaters. Maar die zijn in beroep gegaan en kregen gelijk: GAS-boetes zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen, oordeelde de rechter. Dat we nu weten dat de stad en de politie heel veel doet is goed, maar het maakt het voor ons niet makkelijker om als buurt te tolereren wat daar allemaal gebeurt. Want overlast, die is er nog steeds.” (lees verder onder de foto)

Burgemeester De Clercq beaamt dat er terug positief overleg is, en dat de stad een partner is van de bewoners in de strijd tegen de overlast. “We blijven ook bezig met de herlocalisatie van die buurt, maar dat is zeker niet makkelijk, en absoluut niet voor morgen”, zegt De Clercq. “Eerst willen we kijken hoe we de overlast verder kunnen indijken. Ons politiereglement – waarin vereisten zoals minimum-oppervlakte voor de bars in zijn opgenomen – werd in beroep vernietigd. We beslissen voor de zomer of we hiertegen in cassatie gaan. Ons stedenbouwkundig reglement – dat zegt dat er géén bars meer mogen bij komen in die buurt – blijft wél behouden. Ook het feit dat we geen GAS-boetes kunnen uitschrijven tegen de baruitbaters als hun diensters de regels overtreden, qua kledij maar ook qua tikken op de ramen, betreuren we als stad. We bekijken of we ook tegen die uitspraak in cassatie kunnen gaan.”

De Clercq benadrukt nog eens dat de politie in de wijk veel en goed werk verricht, en dat die kort op de bal blijft spelen om de overlast zoveel mogelijk in te perken.