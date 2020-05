Gentse redders leren beademen met speciale mondmaskers Sabine Van Damme

11 mei 2020

21u48 0 Gent Het is nog helemaal niet duidelijk wanneer sporthallen en zwembaden terug open mogen, maar bij de stad Gent wil men wel voorbereid zijn. “We leren onze redders reanimatietechnieken met een speciaal mondmasker aan”, zegt sportschepen Sofie Bracke.

De Nationale Veiligheidsraad heeft nog geen datum vooropgesteld waarop sporthallen en zwembaden terug open zullen mogen. Maar in Gent is men wel al voorbereid op die dag. “Per accommodatie hebben voorzien we een circulatieplan met looplijnen”, zegt sportschepen Sofie Bracke. “De zwemredders, die in dienst zijn bij Farys, krijgen nu al een opleiding om reddingsacties en beademingen uit te voeren met speciale mondmaskers.”

De stad kijkt ook hoe de Blaarmeersen kan worden voorbereid op een drukke zomer, waarin vakantie in eigen land de norm zal zijn. Er zal immers ook op het strand en in de zwemvijver aan social distancing moeten worden gedacht. “De atletiekpiste op de Blaarmeersen is nu al open, enkel voor individuele trainingen. Ook de outdoor tennisterreinen en het duikersdok zijn open. De voetbalterreinen blijven gesloten, omdat voetbal per definitie een groepssport is.” De sportkampen in de zomervakantie zijn vooralsnog niet afgelast.