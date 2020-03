Gentse rechtbank maakt maatregelen strenger Wouter Spillebeen

16 maart 2020

15u43 3 Gent In de Gentse rechtbank zijn de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus sinds maandag meer aangescherpt. Maximaal zes personen mogen tegelijk in een kamer zijn en in de politierechtbank worden alle zaken uitgesteld.

De Gentse rechtbank volgde eind vorige week al de maatregelen die door het College van hoven en rechtbanken aanbevolen werden, maar doet sinds maandag nog meer om de verspreiding van het virus in te perken. Zo zijn in de correctionele kamers maximaal zes personen tegelijk toegelaten, inclusief de advocaten. Grote zaken worden uitgesteld, indien mogelijk.

Schriftelijk

Wie niet absoluut noodzakelijk is voor het behandelen van een zaak krijgt het advies om thuis te blijven of moet in de gang wachten, waar ze afstand moeten houden van elkaar. Die maatregel stuit onder andere advocaat Joris Van Cauter tegen de borst. “Sluit rechtbanken/hoven voor alle niet dringende zaken. Nu”, tweet hij. Dat bijna iedereen de zaal met verlaten, heeft volgens hem maar één resultaat: “Meer dan 25 wachtenden verzameld in een te kleine gang.”

De politierechtbank gaat nog een stap verder en stelt alle zaken uit naar september. Zo worden alle zaken die maandag op de agenda stonden pas behandeld op 7 september. Burgerlijk verloopt intussen alles schriftelijk, zonder interactie tussen de partijen.