Gentse politieagent reageert op uit de hand gelopen livestream: “Het ondermijnt ons in de kern van onze job”

Gent

Een collega van de Gentse flikken die in de nacht van vrijdag op zaterdag in beeld kwamen op de livestream van twee lesgevers aan de UGent, heeft een brief geschreven als reactie op de beledigingen. “Als wij in onze job aan die beladen scheldwoorden worden blootgesteld, voelen wij ons ook onrechtmatig behandeld en machteloos.”