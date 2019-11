Gentse politieagent die man neerschoot gaat voor vrijspraak Cedric Matthys

04 november 2019

19u15 0 Gent Een agent vroeg maandagvoormiddag de vrijspraak voor onopzettelijke slagen en verwondingen in de rechtbank van eerste aanleg in Gent. Hij schoot een Nigeriaan neer die zogezegd een vrouw aan het kidnappen was. Dat verhaal bleek achteraf niet te kloppen. De man overleefde het schot. De vriendin van het slachtoffer las gisteren een emotionele tekst voor.

“Er is een carjacking bezig, denk ik. Een zwarte man houdt een mes aan de keel van een meisje.” Met deze oproep is het verhaal op 4 juni 2018 begonnen. Een jongeman ziet vanuit zijn studentenkot hoe een zwarte man in een wagen tekeergaat tegen een meisje. Hij belt in paniek de hulpdiensten. De Gentse politie ontvangt de oproep en schakelt haar COPS-team in. Deze agenten, speciaal opgeleid voor snelle en risicovolle interventies, lokaliseren al snel het voertuig.



De agenten zien de wagen zwalpen over de weg. Ook merken ze op dat de twee inzittenden duidelijk ruzie maken, waardoor ze al gauw het ergste vrezen. Als het voertuig stopt voor een rood licht op het kruispunt van de Zwijnaardsesteenweg met de Edelsteenstraat besluiten ze dan ook in te grijpen. Een van hen stapt uit, snelt naar de wagen, trekt de deur open en lost onmiddellijk een schot. Het slachtoffer, een Nigeriaan, wordt getroffen in het midden van de borst. De kogel raakt twee ribben en de long. Omstanders horen de agent “Fuck, ... fuck”, roepen. De Nigeriaan wordt achteraf in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis, maar is al snel buiten levensgevaar.

Geen mes gevonden

Als achteraf de puzzelstukken in elkaar vallen, blijkt het niet om de gevreesde carjacking te gaan. De vrouw is de vriendin van het slachtoffer. In de wagen wordt geen mes gevonden. Wel maakte het koppel hevig ruzie. “M. was samen met haar vriend onderweg naar de dokter”, zegt de advocaat van het slachtoffer. “Daar moesten ze normaal om 18 uur zijn. Ze waren al te laat en in de wagen ontstond een discussie over hoe ze moesten rijden. Op de Citadellaan stapte mijn cliënt kwaad uit. Hij zei dat hij de bus wou nemen. Op dat moment zou er volgens twee ooggetuigen rechtstreeks contact geweest zijn. Maar er zijn ook ooggetuigen die zeggen dat er geen fysiek geweld was. Enkel geroep.”

Enorm agressief

Walter Damen, advocaat van de agent, vroeg om de vrijspraak. “Ik hoorde de tegenpartij pleiten voor een poging doodslag met racistisch motief”, liet hij verstaan. “Maar we moeten de feiten onder ogen zien. Mijn cliënt kreeg te horen dat iemand bedreigd werd met een mes. Wat moest hij doen? Eerst vragen of de feiten wel klopten? Eerst een buurtonderzoek doen? Daarenboven gedroeg E. zich enorm agressief. Vijf getuigen hebben dat bevestigd. Ook kwamen er twee oproepen binnen bij de politie. E. klopte met zijn vuist op het dashboard en was enorm aan het schreeuwen. Hij deed op een bepaald moment zelfs zijn riem uit en stond ermee te zwaaien. Er wordt nu gedaan alsof er niks de hand was. Maar dat is zeker niet het geval.”

Je hebt iemand neergeschoten die ik met hart en ziel liefheb. Het scheelde niet veel of hij was er niet meer. Je hebt ons veel pijn gedaan. Vooral het feit dat je voor vrijspraak durft te gaan, zit me dwars Vriendin van slachtoffer leest brief voor

Om haar vriend een hart onder de riem te steken, las de vriendin van het slachtoffer tijdens het proces een emotionele tekst voor. “Je hebt iemand neergeschoten”, zei ze tegen de beklaagde. “Iemand die ik met hart en ziel liefheb. Het scheelde niet veel of hij zou er niet meer zijn. Ik weet niet wie je bent als mens, maar je hebt ons veel pijn gedaan. Vooral het feit dat je voor vrijspraak durft te gaan, zit me dwars. Ik verwachtte van jou menselijkheid en spijt. Als je denkt dat je juist handelde, dan twijfel ik aan jou en aan het systeem. Van mij krijg je geen vergeving want er is geen spijt. Je verdient het niet om ooit nog agent te zijn.”

Het openbaar ministerie vorderde een maand celstraf met uitstel. Uitspraak op 18 november.