Gentse politie wil geen camera's op Centrumplein, maar burgemeester "zal jongeren persoonlijk op hun verantwoordelijkheden wijzen"

03 september 2020

13u03 3 Gent Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) gaat volgende week in gesprek met de jongeren die rondhangen aan het Centrumplein in Ledeberg. Rond de flatgebouwen heerst de jongste tijd een gespannen sfeer. Buurtbewoners klaagden Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) gaat volgende week in gesprek met de jongeren die rondhangen aan het Centrumplein in Ledeberg. Rond de flatgebouwen heerst de jongste tijd een gespannen sfeer. Buurtbewoners klaagden in deze krant over vechtpartijen en druggebruik. Ook stichtte een 42-jarige man afgelopen weekend brand in de kelder.

“Ik ga de jongeren persoonlijk op hun verantwoordelijkheden wijzen.” Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) schuwt de grote woorden niet. Hij wil de problemen rond het Centrumplein in Ledeberg oplossen en grijpt daarom zelf in. Via de wijkwerking legde hij een afspraak vast met de amokmakers om ook hun kant van het verhaal te horen. “In het verleden heb ik dat nog al gedaan", zegt De Clercq. “Na opstoten tussen groepen jongeren in de Gentse Rabotwijk begin oktober vorig jaar riep ik iedereen rond de tafel. Samen met vertegenwoordigers van de gemeenschappen, de jongeren en hun ouders zochten we naar een oplossing. De situatie is sindsdien verbeterd.”

Rotte appels

Of het gesprek van De Clercq zijn vruchten zal afwerpen, valt nog af te wachten. Dinsdagavond zat de burgemeester al samen met een vijftiental omwonenden. Dat gesprek werd goed ontvangen. “De sfeer was erg gemoedelijk”, laat één van buurtbewoners weten. “Voorlopig laat hij de politie wat vaker patrouilleren. Sindsdien is het rustiger in onze wijk, al vrees ik voor nieuwe incidenten als de controles teruggeschroefd worden.”

Op de expliciete vraag van de bewoners om camera’s te plaatsen, ging De Clercq dan weer niet in. “Zoals ik uitlegde tijdens het gesprek adviseerde de politie ons om dat niet te doen", zegt hij. “Zij gelooft meer in een aanpak op het terrein." Concreet wil de politie de rotte appels aanpakken en niet zomaar iedereen viseren.

Brandstichting

Naast de burgemeester was op de vergadering dinsdagavond ook WoninGent van de partij. De sociale huisvestingsmaatschappij beheert enkele appartementen rond het plein. Een 42-jarige man met de Tunesische nationaliteit stichtte in de nacht van zaterdag op zondag nog brand in de kelder van één van hun gebouwen. De schade bleef gelukkig al met al beperkt, maar een vijftigtal bewoners werd een tijdlang geëvacueerd. “WoninGent heeft inmiddels het slot van de kelder hersteld", laat een buurtbewoner weten. “We hadden het aangekaart dat daar ‘s nachts illegalen sliepen, al viel dat in dovemansoren. Het is goed dat er nu eindelijk ingegrepen wordt.”