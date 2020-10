Gentse politie verspreidt 90 foto’s van gestolen fietsen. Wie zijn exemplaar herkent, kan die terugkrijgen Dylan Vermeulen

08 oktober 2020

13u49 0 Gent Eind augustus heeft de Gentse politie in een gebouw op de Brugsesteenweg 90 fietsen in beslag genomen. Het gebouw betrof een opslagplaats van gestolen fietsen. Nu etaleert de politie de gestolen fietsen op hun Facebookpagina. Wie zijn fiets herkent, mag de politie contacteren.

Het terug bezorgen van gestolen fietsen aan de rechtmatige eigenaar(s) blijft volgens de politie een probleem. Om die reden startte de Gentse politie het project ‘Fiets zoekt eigenaar’ om via hun sociale media-kanalen de juiste fiets bij de juiste eigenaar terug te bezorgen. Het album met de gestolen fietsen kan je terugvinden op hun Facebookpagina.

Herken je een fiets, dan kan je dit laten weten via een privébericht of via mail naar FietsZoektEigenaar.Gent@police.belgium.eu. Vergeet niet om in dit bericht het vermelde labelnummer van de fiets én je contactgegevens (gsm-nummer en mailadres) te vermelden zodat de politie jou dan kan contacteren.