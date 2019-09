Gentse politie vermijdt clash tussen supporters, 35 Fransen preventief aangehouden Wouter Spillebeen

20 september 2019

09u05 10 Gent 35 supporters van de Franse voetbalploeg Saint-Étienne zijn donderdagavond na de match tegen AA Gent preventief bestuurlijk aangehouden door de politie. De supporters waren namelijk op weg naar de uitgaansbuurt Overpoort, waar ze de confrontatie wilden zoeken met Gentse supporters.

Na de overwinning van Gent waren enkele Franse supporters misnoegd. De politie onderschepte 35 van hen ter hoogte van de Delhaize in de Zwijnaardsesteenweg. “Ze waren op weg naar de Overpoortstraat”, duidt de politie. “Daar zijn gewoonlijk veel Gentse supporters. Ze wilden vermoedelijk de confrontatie opzoeken. Er was afgesproken met de Franse supportersverenigingen dat ze niet naar daar zouden gaan.” Dankzij het snelle optreden van de politie, ontstond er geen vechtpartij.

De 35 supporters werden even van hun vrijheid beroofd. “We hebben hen preventief bestuurlijk aangehouden”, gaat de politie verder. “Dat betekent dat we hen meegnomen hebben naar het commissariaat. Daar hebben we hen geïdentificeerd en dan weer vrijgelaten.” De nacht verliep verder zonder incidenten.