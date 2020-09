Gentse politie verklaart klacht rond racisme in Blaarmeersen ongegrond: “Bij incident werden onze inspecteurs bekogeld met flessen en blikken” Cedric Matthys

16 september 2020

16u29 4 Gent De Gentse politie heeft een klacht rond een vermeend hardhandig politieoptreden in de Blaarmeersen ongegrond verklaard. Meerdere getuigen vonden dat de politie verkeerd handelde en één dame sprak zelfs van dame sprak zelfs van “ziekelijk en verschrikkelijk machts­vertoon” . Die versie van de feiten wordt nu weerlegd.

De Gentse politie heeft na een intern onderzoek een klacht rond racisme ongegrond verklaard. In een drukgedeelde post op Facebook schreef een vrouw over een politieoptreden in recreatiedomein Blaarmeersen. Volgens het bericht werd begin augustus een groep allochtone jongeren het slachtoffer van “ziekelijk en verschrikkelijk machts­vertoon”. Verderop in de post spreekt de dame van “een etnische zuivering”. De jongeren werden volgens haar enkel aangepakt omdat ze “Frans spraken en een donkere huidskleur hadden”. Van dat verhaal blijkt nu weinig te kloppen.

Geen toegangsbandje

“Iedereen heeft verschillende meningen over wat er zich die bewuste 10 augustus afspeelde", legt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “In de Blaarmeersen zijn mondmaskers verplicht en dat was de grond van de discussie. Volgens de dame die de klacht neerlegde zaten de jongeren neer op hun handdoek met hun mondmasker aan. Andere getuigen meldden ons dan weer een volledig andere verhaal. Volgens hen voetbalden de jongeren zonder mondmasker tussen de badgasten en droegen sommigen onder hen geen toegangsbandje. Onze inspecteurs kwamen tot dezelfde vaststelling en verwittigden hen meerdere malen. Toen ze maar geen gehoor kregen, verwijderden ze de bewuste jongeren van het terrein. Enkelen onder hen werden bestuurlijk aangehouden. Omstaanders zouden de tussenkomst gefilmd hebben, maar wij hebben tot op heden geen beelden ontvangen.”

Politie bekogeld

Afgelopen zomer waren in de Blaarmeersen wel vaker problemen. Zo moest er in augustus maar liefst 14.715 keer opgetreden worden, waarbij de politie 30 keer werd opgeroepen. In 91 procent van de gevallen ging het om het niet-naleven van de coronamaatregelen. “Onze inspecteurs werken in een moeilijke context”, bevestigt Filip Rasschaert, korpschef van de Gentse politie. “De Brusselse jongeren zijn te sterk aanwezig op het recreatiedomein. Bij het incident op 10 augustus werden onze inspecteurs bekogeld met blikken en flessen frisdrank. In dat geval moeten we niet langer als twee vriendelijke politiemensen op de daders afstappen. Ons korps moet rekening houden met de veiligheid van iedereen, ook die van de inspecteurs zelf.”