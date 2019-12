Gentse politie verkiest hybride wagens boven elektrische: “Geen tijd om op te laden” Wouter Spillebeen

16u33 1 Gent De Gentse politie heeft het afgelopen jaar geopteerd om geen elektrische voertuigen aan te kopen omdat de actieradius te beperkt is. In plaats daarvan bestelde de politie wel acht hybride voertuigen om zo toch het goede voorbeeld te geven met de lage-emissiezone in zicht.

In verschillende Oost-Vlaamse steden rijden al langer politievoertuigen op elektriciteit. Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem kocht in 2018 bijvoorbeeld twee elektrische wagens van het type BMW i3 om te gebruiken in de dienst Wijkwerking en Onthaal. De Gentse flikken onderzochten afgelopen jaar of het mogelijk zou zijn om ook het wagenpark te vergroenen door middel van elektrische voertuigen. “Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat het niet haalbaar is om elektrische voertuigen in te zetten, gelet op de beperkte actieradius”, zegt de Gentse politie.

De voertuigen worden te intensief gebruikt waardoor er onvoldoende tijd beschikbaar is om ze op te laden. “Er wordt in verschillende shifts gewerkt. In het weekend en ‘s avonds worden geregeld verkeersacties uitgevoerd. Wanneer een volledig elektrisch voertuig wordt ingezet in een vroege dienst, kan het niet meer worden ingezet voor een late shift aangezien het aan de stekker moet.”

Wagenpark vergroenen

Prioritaire voertuigen krijgen een uitzondering voor de lage-emissiezone dus kunnen alle politievoertuigen in het centrum binnenrijden. Toch willen de Gentse flikken maximaal aan de normen van de LEZ voldoen. Momenteel beschikt het politiekorps over 133 wagens op diesel en 76 op benzine. Veertien wagens rijden op CNG. “We willen de komende jaren een inspanning leveren om voertuigen te vervangen”, klinkt het.

Daarom opteerde de politie om in plaats van volledig elektrische wagens, acht nieuwe hybride voertuigen aan te schaffen. Die zijn groen genoeg om aan de strengste normen van de lage-emissiezone te voldoen en kunnen nog steeds genoeg laadruimte en vermogen leveren om al het politiemateriaal op te bergen en zonder problemen interventies uit te voeren.