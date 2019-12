Gentse politie vangt snoepdieven en schenkt buit aan goed doel Sabine Van Damme

04 december 2019

14u45 6 Gent De Gentse politie heeft dinsdag bij een controle-actie in de wagen van twee Roemenen een lading snoep en verzorgingsproducten aangetroffen, en heeft besloten de buit naar een opvangtehuis in Gent te brengen. Daar zijn ze in de zevende hemel. “Nu we zelf geen snoep moeten kopen, kunnen we het schoolgeld van de kinderen betalen”, zegt Geert Danneels van Huize Triest.

De politie hield dinsdag een S.T.R.O.P-actie (Samen Tegen Rondtrekkende dadergroepen en Overlastplegers). “Tijdens een controle op de Sint Lievenslaan en de Stropkaai werd een auto aan de kant gezet voor controle”, zegt Stefanie Hermans (tweede van rechts op de foto) die bij de actie aanwezig was. “In die auto troffen we vijf volle vuilniszakken aan met daarin een hele hoop snoepjes in de originele verpakking, maar ook en hele lading ongeopende verzorgingsproducten zoals tandpasta, deo en shampoo. De spullen waren overduidelijk gestolen.” De twee inzittenden van de auto, allebei met de Roemeense nationaliteit, werden opgepakt. Ze werden door het parket Oost-Vlaanderen onmiddellijk gedagvaard in snelrecht en moeten binnenkort voor de correctionele rechtbank verschijnen.

Maar ondertussen zat de politie wel met een berg Mars, Kindersurprise, kauwgom, Snickers en ander lekkers. “Omdat we niet konden traceren waar de spullen gestolen werden, konden we ze ook niet terugbrengen”, zeggen Liesbet De Pauw en Matto Langeraert van de politie. “We hebben aan het parket gevraagd wat we er moesten mee doen, want op voeding staat uiteraard een vervaldatum. Het parket heeft toestemming gegeven om alles aan een goed doel te geven.” En dus trok het trio met hun ‘buit’ naar Huize Triest, een opvangtehuis van de Broeders van Liefde. Coördinator Geert Danneels nam de spullen in ontvangst, en was in de zevende hemel. “Ik had net vandaag aan enkele mensen opdracht gegeven om snoep te kopen voor Sinterklaas”, zegt hij. “Dat hoeft nu dus niet meer. En met het geld dat we hiermee uitsparen, kunnen we het schoolgeld betalen van de kinderen die we opvangen.”

In Huize Triest in de Gezondheidsstraat vinden elke nacht 25 dak- en thuislozen een bed. Maar de Broeders van Liefde hebben ook nog andere opvanginitiatieven in de stad, waaronder drie huizen waar 24 op 24 mensen worden opgevangen. Daar zitten ook een tiental minderjarigen. “Het lekkers zal verdeeld worden onder al onze mensen”, zegt Danneels. “En ook de verzorgingsproducten zijn hier meer dan welkom. Ik ben de politie heel dankbaar, niet alleen voor deze mooie geste vandaag, maar vooral omdat ze altijd klaarstaan als zich hier een probleem voordoet.”