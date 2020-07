Gentse politie schreef afgelopen weekend 46 pv’s uit voor coronamaatregelen Wouter Spillebeen

27 juli 2020

10u56 0 Gent In Gent zijn het afgelopen weekend in totaal 46 corona-pv’s uitgeschreven, waarvan drie voor het niet-dragen van een mondmasker in het openbaar. De politie zette vooral in op sensibiliseren, maar zal vanaf vandaag beboeten wanneer nodig.

38 van de vastgestelde inbreuken gingen over het samenscholingsverbod, vijf pv’s werden geschreven voor inbreuken op de volksgezondheid en drie pv’s waren voor het niet dragen van een mondmasker. Die zijn sinds dit weekend verplicht in het winkelwandelgebied in de Gentse binnenstad. “Het afgelopen weekend hebben we volop ingezet op het sensibiliseren en informeren over de mondmaskerplicht. Vanaf vandaag zal indien nodig ook beboet worden”, duidt waarnemend burgemeester Mieke Van Hecke (CD&V).

De politie moest in de nacht van zaterdag op zondag ook twee cafés sluiten omdat er na 1 uur nog klanten aanwezig waren. Zowel de klanten als de uitbaters krijgen een onmiddellijke minnelijke schikking van 250 euro voorgeschoteld. “De besmettingscijfers in Gent zijn nog steeds goed, maar het is aan ieder van ons om die cijfers zo te houden”, aldus Van Hecke. “De maatregelen nauwgezet opvolgen, is meer dan ooit belangrijk. We blijven de situatie nauwgezet in de gaten houden.”