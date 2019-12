Gentse politie schenkt vijf zakken gestolen snoep aan goed doel LH

04 december 2019

14u45

Bron: Belga 0 Gent De Gentse politie heeft vandaag bij een controle-actie in de wagen van twee Roemenen een lading snoep en verzorgingsproducten aangetroffen, en heeft besloten de buit naar een opvangtehuis in Gent te brengen. Dat meldt de Gentse lokale politie.

De politie hield een S.T.R.O.P-actie (Samen Tegen Rondtrekkende dadergroepen en Overlastplegers). Daarbij werden twee verdachten opgepakt, zegt de lokale politie. "Tijdens een controle op de Sint-Lievenslaan met de Stropkaai werd een auto aan de kant gezet voor controle. In deze auto troffen we vijf volle vuilniszakken aan met daarin een hele hoop snoepjes (o.a. Twix, Haribo-snoepen, Snickers, enz.) in de originele verpakking, alsook een hele lading ongeopende verzorgingsproducten (o.a. tandpasta, deo, shampoo, enz.).”

De politie zal de buit morgennamiddag naar het Gentse opvangtehuis Huize Triest brengen.

De twee verdachten, beiden met de Roemeense nationaliteit, werden opgepakt. Ze werden door het parket Oost-Vlaanderen onmiddellijk gedagvaard in snelrecht en moeten binnenkort voor de correctionele rechtbank verschijnen.