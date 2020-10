Gentse politie redt drenkeling uit Watersportbaan: “Hij ligt momenteel in het ziekenhuis” Cedric Matthys

10 oktober 2020

10u33 8

De Gentse politie heeft zaterdagochtend om half zeven een man uit het water gered aan de Watersportbaan. “Hoe het slachtoffer in het water belandde, is voorlopig niet duidelijk”, laat woordvoerder Matto Langeraert weten. “Momenteel kan hij niet ondervraagd worden. Hij is niet in kritieke toestand, maar ligt wel in het ziekenhuis.”

Voor de reddingsactie werd niet enkel de politie, maar ook de brandweer opgeroepen. Die moest uiteindelijk niet uitrukken. De politie reageerde snel en haalde de man tijdig uit het water. Een actie die gezien het gure weer ongetwijfeld een applaus verdient.