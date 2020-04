Gentse politie reageert teleurgesteld op aantal coronaboetes van afgelopen weekend Wouter Spillebeen

13 april 2020

12u16 14 Gent De cijfers van het aantal boetes die afgelopen weekend in Gent zijn uitgeschreven naar aanleiding van de coronamaatregelen zijn bedroevend, volgens de politie. Vergeleken met het weekend ervoor werden er vier keer zo veel samenscholingen en een derde meer niet-essentiële verplaatsingen vastgesteld.

Van de 262 pv’s die de Gentse flikken uitschreven, waren er 119 voor samenscholingen en 75 voor niet-essentiële verplaatsingen. Daarnaast inden ze 112 keer onmiddellijk 250 euro, waarvan 56 keer voor samenscholing en 45 keer voor niet-essentiële verplaatsingen. De flikken deelden ook 53 waarschuwingen uit, 23 voor samenscholingen en 10 voor verplaatsingen.

“Bedroevend”, noemt de politie de cijfers. “Als we die cijfers vergelijken met die van vorige week maakt ons dat ongerust. We zien een stijging van maal vier voor samenscholing en een derde meer niet-essentiële verplaatsingen. We zijn moeten tussenkomen bij verschillende mensen die een corona/paasfeestje gaven met familie die niet onder één dak wonen of met vrienden. Mensen die met 3 à 4 personen zomaar wat rond rijden in een wagen. Mensen die in parken blijven zitten in het gras en soms picknicken.”

“We vragen aan iedereen met aandrang om vol te houden. Blijf solidair, blijf volharden! Als je de maatregelen niet volgt, kan dat niet alleen voor jou, maar voor iedereen gevolgen hebben”, besluit de politie.

