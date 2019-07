Gentse politie opent vuur op voertuig dat verderop botst: geen gewonden, 3 personen gearresteerd Jeffrey Dujardin OSG

02 juli 2019

09u47 130 Gent Aan het Gentse Rabot heeft deze ochtend iets na 5 uur een schietpartij plaatsgevonden. De politie opende het vuur op een rijdend voertuig, dat even verderop botste met een ander voertuig. Er zouden geen gewonden gevallen zijn. Het incident wordt momenteel onderzocht.

De feiten vonden plaats in de buurt van de Filips Van Cleeflaan, het straatje dat parallel loopt met de Opgeëistenlaan achter het nieuw gerechtsgebouw. De Van Cleeflaan is al de volledige voormiddag deels afgesloten.

Het parket is momenteel karig met informatie. “We wachten de objectieve elementen van het sporenonderzoek af”, klinkt het. “Dat wordt gevoerd door het labo, een wapendeskundige en het afstappingsteam van de federale gerechtelijke politie.” Volgens het parket losten politieagenten schoten naar een rijdend voertuig, dat de vlucht nam en even verderop botste met een andere wagen. De bestuurder van het beschoten voertuig trachtte toen te vluchten. Bij het incident zouden geen gewonden gevallen zijn. Er zijn drie personen gearresteerd.

Mogelijk inbrekers

Wat er de aanleiding was van het incident, is momenteel niet volledig duidelijk. Volgens meerdere getuigen zouden twee inbrekers ingebroken hebben in het café op de hoek van de Van Cleeflaan en de Wondelgemstraat, om zo de aanpalende juwelierszaak te bereiken. Een alarm zou afgegaan zijn, en het duo gevlucht met een bestelwagen. Kort daarna wordt gewag gemaakt van de politieschoten. Ondertussen raakte dus bekend dat drie personen opgepakt zijn voor verhoor. Mogelijk gaat het om de gevluchte inbrekers, al is dat nog steeds onbevestigd.

De activiteit van het onderzoek is geconcentreerd aan het café op hoek van de Van Cleeflaan en de Wondelgemstraat, en op de bouwwerf tussen de Van Cleeflaan en de Opgeëistenlaan.

