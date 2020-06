Gentse politie ontvangt 15 tips na oproep in opsporingsprogramma Faroek: “Het onderzoek rond de verkrachtingszaak loopt volop” Cedric Matthys

05 juni 2020

De Gentse politie heeft sinds de uitzending van FAROEK dinsdagavond 15 tips ontvangen rond een verkrachtingszaak in een woning op de Meulesteedsesteenweg. "Het onderzoek loopt volop", laat het parket van Oost-Vlaanderen weten.

De feiten speelden zich af in de nacht van 2 op 3 september nadat de vrouw was gaan feesten met vrienden in het centrum van Gent. Ze trok rond 4 uur trok naar de standplaats op de Vlasmarkt om een taxi naar huis te nemen. Eens aangekomen in haar woning op de Meulesteedsesteenweg raakte de taxichauffeur met een smoes binnen, waar hij de dame verkrachtte. De politie verspreidde een robotfoto. Wie de man herkent of andere info heeft, kan de politie contacteren op het gratis nummer 0800 30 300 of via het e-mailadres opsporingen@police.belgium.eu.