Gentse politie legt illegale barbecue stil: “Mooi weer is geen reden om regels te overtreden” Cedric Matthys

27 maart 2020

13u48 19 Gent Bij de coronacontroles van de Gentse politie krijgen vooral mensen die niet-essentiële verplaatsingen doen of samenscholen een boete. Op woensdag en donderdag liepen in totaal 68 overtreders tegen de lamp. Enkelen van hen hielden een illegale barbecue.

De Gentse politie heeft woensdag en donderdag minder pv’s uitgeschreven voor het niet-naleven van de coronamaatregelen. Waar in de eerste twee dagen van de week nog 100 overtreders bekeurd werden en in het weekend 108 personen op de bon gingen, is het aantal pv’s nu beperkt tot 68.

“Vooral mensen die niet-essentiële verplaatsingen doen of samenschoolden kregen een boete”, licht woordvoerder Matto Langeraert toe. “Zo moesten we één barbecuefeestje stil leggen. We begrijpen uiteraard dat het mooi weer is, maar dan nog is het belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. Iedereen die de ernst van de situatie inziet, verdient wat ons betreft een applaus.”

Snelheidscontroles

Naast het toezicht op de coronamaatregelen blijft de Gentse politie inzetten op snelheidscontroles. Nu er weinig verkeer op de weg is, blijkt het voor sommige bestuurders verleidelijk om het gaspedaal wat dieper in te duwen. De politie stelde daarom donderdag een anoniem flitsvoertuig op in de Ham, de Doornzelestraat en aan Nieuwevaart. Van de 251 voertuigen reden er 24 te snel.