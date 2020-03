Gentse politie koopt duizend extra veiligheidsbrillen: “Vraag nam jongste dagen toe” Cedric Matthys Erik De Troyer

31 maart 2020

18u05 0 Gent De Gentse politie heeft duizend extra veiligheidsbrillen aangekocht. Deze brillen behoren tot de standaarduitrusting van de agenten, maar worden opmerkelijk vaker gebruikt sinds het korps te maken kreeg met enkele incidenten waarbij mensen spuwden naar de politie.

“Als we iemand inrekenen, is het moeilijk om anderhalve meter afstand te houden", legt Matto Langeraert, woordvoerder van de Gentse politie uit. “We raden onze medewerkers daarom aan om zich goed mogelijk te beschermen. Hiervoor kunnen ze hun helm met vizier gebruiken, maar evengoed hun schiet- of veiligheidsbril.”

De Gentse politie schafte in totaal duizend extra veiligheidsbrillen aan, goed voor een bedrag van 3500 euro. Hoewel er de jongste dagen meer naar de brillen gevraagd wordt, omschrijft Langeraert de aanschaf als een standaardaankoop. “Veiligheidsbrillen behoren tot de standaarduitrusting van de agenten”, licht hij toe. “We gebruiken ze ook als er bijvoorbeeld een incident is in een chemisch bedrijf in de haven.”

‘Coronaspuwers’

Tijdens het eerste weekend waarin de nieuwe maatregelen van kracht gingen -midden maart- kregen de agenten vrijwel meteen te maken met enkele ‘coronaspuwers’. Een van hen dreef het zelfs zo ver dat hij uiteindelijk in cel belandde. “Toch is niet enkel spugen een probleem”, zegt Langeraert. “Zelfs als je gewoon spreekt tegen elkaar komen er minieme deeltjes speeksel uit jouw mond. Als die in iemands ogen terechtkomen, kan je die persoon besmetten. Iemand die roept tegen een agent tijdens een arrestatie vormt dan ook een gevaar. We lichten de agenten hier intern over in.”