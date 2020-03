Gentse politie kampt met steeds meer agressie tegen hen: Liefst 39 gevallen in 2019 Sabine Van Damme

05 maart 2020

11u59 0 Gent De voorbije twee jaar werden in Gent liefst 68 keer agenten in functie geconfronteerd met agressie tegen hen. Dat blijkt uit cijfers die Veli Yüksel (Open Vld) heeft opgevraagd. “Geen énkele agent mag worden aangevallen tijdens het uitoefenen van zijn of haar functie”, zegt Yüksel.

“De laatste maanden verschenen in de media berichten over agressie of geweld tegen politie en hulpverleners in Brussel en Antwerpen”, vertelt Yüksel. “In november 2018 organiseerde het parket Oost-Vlaanderen een themazitting in het kader van ‘geweld tegen politieambtenaren’. Op deze zitting werden 27 personen in 20 verschillende dossiers door het parket gedagvaard voor de correctionele rechtbank in Gent wegens geweld of agressie tegen politiemensen.”

“En in januari 2019 verscheen een man voor de correctionele rechtbank wegens zware agressie ten aanzien van twee inspecteurs van de lokale politie”, gaat Yüksel verder. “Dit is ontoelaatbaar. Geen énkele agent zou mogen worden aangevallen tijdens het uitoefenen van zijn of haar functie. We moeten onze politiemensen voldoende opleiden en hen van een goede uitrusting voorzien, maar aan de andere kant moet er ook continu ontradend gewerkt worden. Burgers die dergelijk geweld plegen, moeten vervolgd en streng gestraft worden.”

Maandelijks bijna 3 gevallen

Uit de cijfers die Yüksel opvroeg, blijkt dat in Gent de voorbije 2 jaar liefst 68 gevallen van agressie tegen de politie genoteerd werden. Dat zijn er bijna 3 per maand. In 2018 ging het om 29 incidenten, in 2019 al om 39. De piek ligt telkens in december, de maand van de Gentse Winterfeesten.

Burgemeester De Clercq zegt dat er een nieuwe instructie is rond geweld tegen agenten, gebaseerd op een omzendbrief van het College van Procureurs-Generaal. “De politie geeft mij mee dat er binnen de basisopleiding van politieambtenaren bijzondere aandacht is voor het omgaan met geweld en agressie”, vertelt de burgemeester. “Dit gebeurt door het inzetten op communicatieve vaardigheden en door een opleiding in geweldbeheersing. Bovendien is er een meldingsprocedure, die recent geactualiseerd en gedigitaliseerd werd. Hiermee verlagen we de meldingsdrempel. Er komt dit jaar ook een sensibiliseringscampagne, zowel naar de burgers toe, als naar de politieambtenaren. Deze laatsten worden extra gestimuleerd zeker elk geval van agressie te melden.